Cuál fue la decisión de Mauricio Macri y el refugio que eligió Juliana Awada tras la separación
Aunque para la mayoría la separación de Juliana Wada y Mauricio Macri fue una sorpresa absoluta, para los protagonistas no fue más que una oficialización de un largo proceso hablado a un año de comenzada la crisis matrimonial. Todos los detalles.
13 ene 2026, 10:58
La confirmación pública del final del matrimonio sacudió el escenario mediático y abrió la puerta a nuevas revelaciones sobre la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri. Después de 15 años de relación atravesados por una constante visibilidad, la pareja optó por una ruptura acordada, dando por concluida una etapa que fue mucho más que una historia personal. Tras el comunicado que la ex primera dama compartió en sus redes, empezaron a circular datos que aportan contexto y ayudan a entender el camino que desembocó en la ruptura.
Fue Ángel de Brito quien, desde su programa de streaming en Bondi Live, aportó detalles sobre la cronología del fin del amor entre el expresidente argentino y la madre de su hija más chica. Según el conductor de Ángel Responde, el distanciamiento no fue un decisión tomada de manera impulsiva de un día para el otro. Sino que fue el resultado de un desgaste que venía atravesando desde hace tiempo puertas adentro.
"Hace un año comenzó la crisis. En enero del año pasado, Juliana y Mauricio empezaron a hablar de su separación", confió el periodista y agregó que a medida que avanzaba el 2025, Macri y Awada dialogaron mucho para dirimir los términos de la separación. "Fue un proceso largo que estuvieron charlando durante todo el año y, finalmente, decidieron anunciarlo ahora que pasaron las fiestas", explicó.
Así las cosas, el anuncio del pasado fin de semana no fue más que la concreción de un plan diagramado meticulosamente. "El anuncio de la separación fue acordado, no se sorprendieron ni ellos ni nadie de su entorno más íntimo", aseguró él periodista.
Fue allí que en cuanto al presente de los protagonistas en cuestión, De Brito contó que Macri y Awada tomaron direcciones diametralmente opuestas luego del comunicado. De este manera, mientras que Juliana sigue instalada en la casa que tienen en la Patagonia argentina, Macri decidió irse del país.
"Mauricio viajó a Europa antes del anuncio. Nadie sabe con quién, y se va a quedar allá por 10 o 15 días. Apagó el teléfono", confió el conductor. Al tiempo que sobre el paradera de la ex primera dama, confirmó qu e "se quedó en la casa de Cumelén y va a permanecer ahí por tiempo indefinido".
Por último, sobre la postura del exmatrimonio frente a la prensa, Ángel fue claro: "Ninguno quiere hacer declaraciones y todo lo que pongan va a ser por redes sociales. No quieren agregar más capítulos a esto", sentenció.
Quién sería la tercera en discordia en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada
La confirmación oficial de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, anunciada este domingo por la propia ex primera dama, no solo marcó el cierre de una relación de más de 15 años, sino que además abrió la puerta a versiones que, con el correr de las horas, comenzaron a sacudir el tablero mediático. En ese contexto, en las últimas horas surgió un dato que elevó la tensión y generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la política.
Fue durante la emisión de Duro de Domar (C5N) donde el periodista Franco Torchia lanzó una versión que rápidamente encendió las redes sociales. Según sostuvo al aire, Juana Viale habría sido la tercera en discordia en la ruptura del matrimonio entre el expresidente y la empresaria textil. De esta manera, un rumor que venía circulando desde hacía semanas tomó un nuevo peso tras la palabra pública de Awada.
Hasta ese momento, el distanciamiento se había manejado con extrema cautela. De hecho, Juliana eligió un mensaje breve y medido para comunicar la noticia, sin entrar en detalles ni alimentar especulaciones. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida”, escribió en su cuenta de Instagram, evitando mencionar los motivos que llevaron a la decisión.
Sin embargo, a pesar de que desde el entorno de la expareja se habló en un primer momento de una separación en buenos términos, comenzaron a circular distintas hipótesis que apuntan a una posible infidelidad o, al menos, a la aparición de un nuevo interés amoroso por parte de Macri.
En esa línea, la vidente Aristida sumó su mirada durante una reciente emisión de Infama (América TV). “No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”, lanzó sin filtros, alimentando aún más las versiones que ya estaban instaladas.
No obstante, fue Franco Torchia quien avanzó un paso más y decidió poner nombre y apellido a la historia. “Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora”, señaló en primer lugar, preparando el terreno para la revelación que llegaría segundos después. Finalmente, aseguró que “la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale”.