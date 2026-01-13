Cuál fue la decisión de Mauricio Macri y el refugio que eligió Juliana Awada tras la separación

Fue allí que en cuanto al presente de los protagonistas en cuestión, De Brito contó que Macri y Awada tomaron direcciones diametralmente opuestas luego del comunicado. De este manera, mientras que Juliana sigue instalada en la casa que tienen en la Patagonia argentina, Macri decidió irse del país.

"Mauricio viajó a Europa antes del anuncio. Nadie sabe con quién, y se va a quedar allá por 10 o 15 días. Apagó el teléfono", confió el conductor. Al tiempo que sobre el paradera de la ex primera dama, confirmó qu e "se quedó en la casa de Cumelén y va a permanecer ahí por tiempo indefinido".

Por último, sobre la postura del exmatrimonio frente a la prensa, Ángel fue claro: "Ninguno quiere hacer declaraciones y todo lo que pongan va a ser por redes sociales. No quieren agregar más capítulos a esto", sentenció.

La confirmación oficial de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, anunciada este domingo por la propia ex primera dama, no solo marcó el cierre de una relación de más de 15 años, sino que además abrió la puerta a versiones que, con el correr de las horas, comenzaron a sacudir el tablero mediático. En ese contexto, en las últimas horas surgió un dato que elevó la tensión y generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la política.

Fue durante la emisión de Duro de Domar (C5N) donde el periodista Franco Torchia lanzó una versión que rápidamente encendió las redes sociales. Según sostuvo al aire, Juana Viale habría sido la tercera en discordia en la ruptura del matrimonio entre el expresidente y la empresaria textil. De esta manera, un rumor que venía circulando desde hacía semanas tomó un nuevo peso tras la palabra pública de Awada.

Hasta ese momento, el distanciamiento se había manejado con extrema cautela. De hecho, Juliana eligió un mensaje breve y medido para comunicar la noticia, sin entrar en detalles ni alimentar especulaciones. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida”, escribió en su cuenta de Instagram, evitando mencionar los motivos que llevaron a la decisión.

Sin embargo, a pesar de que desde el entorno de la expareja se habló en un primer momento de una separación en buenos términos, comenzaron a circular distintas hipótesis que apuntan a una posible infidelidad o, al menos, a la aparición de un nuevo interés amoroso por parte de Macri.

En esa línea, la vidente Aristida sumó su mirada durante una reciente emisión de Infama (América TV). “No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”, lanzó sin filtros, alimentando aún más las versiones que ya estaban instaladas.

No obstante, fue Franco Torchia quien avanzó un paso más y decidió poner nombre y apellido a la historia. “Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora”, señaló en primer lugar, preparando el terreno para la revelación que llegaría segundos después. Finalmente, aseguró que “la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale”.