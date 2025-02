El filoso reclamo de Morena a Jorge Rial luego de quedar en libertad: "Todavía no..."

Sin embargo, la influencer sorprendió al hacerle un contundente reproche a su padre durante la nota acerca de su situación.

“Todavía no hablamos del tema sinceramente. No nos sentamos porque él está muy ocupado con lo que está pasando en el país”, mencionó algo irónica exponiendo que el conductor aun no tuvo tiempo para ella.

Cabe destacar, que el día de la detención de Morena, Jorge se refirió al tema en su programa y admitió: "Ella me dijo que lo hizo porque no tenía otra cosa que hacer, laburar. Me indignó. Esa excusa no se la voy a aceptar nunca. No quiero que tenga privilegios, pero obviamente no la voy a abandonar".

Filtran durísimos chats de los vecinos de Morena Rial antes de declararla "persona no grata"

Se conocieron los chats de los vecinos de Morena Rial y Matías Ogas en el country en Córdoba donde vivían donde se alertaba de sus comportamientos antes de declararla persona no grata.

Tras el testimonio de Morena, Ángel de Brito mostró al aire en LAM, América Tv, el debate interno vía WhatsApp entre aquellos que estaban a favor y en contra de la presencia de la hija de Jorge Rial en el complejo.

“No la quieren porque gritaban y rompían mesas con Matías. Eran violentos y después empezaban a contar que More hacía entrar personas que a la gente no le interesaba. Cuando vieron que More estaba detenida empezaron a cambiar muchas cosas y cuestiones que pasaban dentro del complejo”, señaló Pepe Ochoa.

Y luego se leyó lo que decía el chat interno: “Hola vecinos, buenas tardes. Como sabrán el complejo tiene departamentos temporarios y hay mucha gente que circula que no conocemos y otros que lamentablemente tienen un historial delictivo que los precede, como es el caso de Morena Rial que desde hace un tiempo vive acá y hoy está nuevamente detenida por robos reiterados”.

“No es mi intención escrachar a nadie, pero me preocupa que en un complejo familiar tengamos vecinos de dudosa reputación, y hay personas que dudan en dejar su departamento solo por miedo a lo que puede suceder", continuó observando esta persona.

Y propone al respecto: "¿Les parece que hagamos una nota urgente a la administración para que se ocupen de revisar quiénes viven en nuestras torres? Me parece importante actuar con urgencia y sentido común".

A lo que otro de los vecinos aportó: "Antes de que viva Morena Rial en el complejo ya había desvalijado, litaralmente, un depto, ya convivimos con los ladrones hace tiempo".

“No sabía que Morena Rial vivía acá. Tampoco va a robar en su propia casa. ¿No es un poco exagerado?”, plantó postura otro de los que viven allí sobre la presencia de Morena Rial.

"Ya la han sacado de todos los barrios donde vivió por robo o por hacer entrar amigos con esos fines. Solo cuento lo que ya pasó", comentó otro vecino. Otros en tanto desconocían de la presencia de Morena Rial y hasta respondían con stickers con su cara.

