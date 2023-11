Chechu Bonelli reveló qué habló con la China Suárez cuando la vincularon a Darío Cvitanich

“Entonces ahora le pregunto dónde está cuando no está en casa. Está fanático del paddle y vuelve y le digo ‘¿Por qué no estás transpirado?’, y él me dice ‘Me cambié la remera, ¿querés que te la muestre?’. Es como que se la tiro en joda, pero él me conoce”, agregó entre risas sobre las preguntas que le hace a su marido de lo que hace.

Ahí, Andy Kusnetzoff le preguntó a Bonelli cómo vivió la época de los rumores que involucraron a la China con Cvitanich, y contó qué fue lo que le escribió la actriz a ella para aclarar la situación.

“Fue la época en la que la relacionaban con De Paul y en los ciclos de chimentos tiraron que estaba con un futbolista local que tenía una esposa periodista, pero nunca le di bola. Me acuerdo que ella me escribió un día que estaba haciendo un máster”, recordó la madre de Lupe, Carmela y Amelia.

Y amplió: “Me entró un mensaje que decía ‘Hola Chechu, soy la China’ y me contaba todo lo que se estaba diciendo. Le dije que ‘Euge, está todo bie. Nunca dudé de mi marido y no hay mucho más que aclarar’” y ahí quedó”.

“Y Euge ha estado en casa, o sea que lo ha conocido a Darío mucho tiempo atrás y creo que se siguen en las redes, y él me contó una vez que ella pedía datos para hacer una visa, y yo le pasé el contacto que tenemos nosotros. Entonces, después de todo, le pregunté ‘Che, amor, ¿nunca te mandó mensajes, no?’ Pero no”, cerró el tema la modelo y periodista.

El osado look con transparencias de la China Suárez para los Latin Grammys 2023

Los Latin Grammys 2023 se trasladaron por primera vez fuera de los Estados Unidos. La ceremonia de la Academia Latina de la Grabación, que destaca lo mejor de la música, se mudó a Sevilla, España. Allí se dieron cita artistas de la talla de Shakira, Rosalía, Karol G, Alejandro Sanz y Pablo Alborán.

La presencia argentina también se hizo notar. María Becerra, Bizarrap y la China Suárez asistieron a la premiación. La protagonista de Objetos, el film que realizó con el español Álvaro Morte, eligió un look muy provocativo para la ocasión.

En su cuenta de Instagram, la actriz y cantante mostró su outfit: eligió un vestido negro con transparencias, del diseñador David Koma, al que acompañó con unos pendientes y una gargantilla muy delicada.

"No hay dudas de que sos la argentina más linda", "Wow", "Que envidia esa cara, ¡por Dios!", "Sos la más lindal del mundo, no hay chances", "¡Sos perfecta!", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fans.