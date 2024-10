El fuerte descargo de Coti Romero tras su salida del Cantando 2024 y quién quiere que la reemplace

Tras su salida de la competencia, Coti se volcó a sus historias de Instagram. "Quería agradecerles a todos los que estuvieron votando, a todos los que mandaron mensajitos de amor y estuvieron ahí siempre. Sé que hay mucha gente que en su momento no quería que yo aceptara esto, pero la verdad es que esta experiencia me sirvió”, manifestó.

“A mí me sirve todo lo que hago; me da experiencia. Todo lo que hice hasta el día de hoy me sirvió para crecer. A veces uno comete errores, pero estas cosas tienen que servir para aprender. Estoy muy agradecida, no solo porque aprendo de la vida, sino porque me di cuenta de que me encanta el canto”, agregó.

Embed

Coti reveló que planea seguir tomando clases de canto con Nati, su coach en el certamen: “Ella y Mati (su compañero) son un amor, me encantó conocerlos; son unas personas de oro. No me gusta dejarlos así”.

Además, la correntina dijo que le gustaría que Coy sea su reemplazo en la competencia: “Me encantaría que Coy (Scaglione) entre en mi lugar. Ojalá lo piensen y se den cuenta de que está buena la idea; ella quiere volver".

Por último, Coti le bajó el tono al conflicto que se desató en el programa. “Estoy muy agradecida y contenta. Yo me tenía que bajar igual por el viaje que tengo en diciembre, así que solo adelanté tres semanas mi salida. Quédense tranquilos que yo estoy más que bien. Se vienen cosas súper lindas y vamos a seguir con todo porque hay Coty para rato”, cerró.

Coti Romero renunció al Cantando 2024 tras su cruce con La Bomba Tucumana

El lunes Coti Romero protagonizó una de los momentos más picantes del Cantando 2024 (América) cuando cruzó a La Bomba Tucumana y acusó a su hijo de ejercer violencia de género.

Este episodio estuvo en boca de todos y este martes, en una nueva gala, Coti Romero finalmente decidió presentar su renuncia al certamen y se despidió en vivo del programa.

“En el momento en el que estoy de mi vida, decido bajarme del Cantando. Está todo bien, estoy completamente agradecida con la producción, pero lo decidí hace bastante, lo charlé con mi grupo, y siento que no quiero en estar en este momento acá”, comenzó diciendo desde el streaming.

Cantando 2024

Rápidamente la conductora Karina Mazzocco le preguntó si su incomodidad estaba relacionada a lo ocurrido la noche anterior con el VAR y ella explicó: “Todos nos estamos haciendo los locos, y estamos haciendo oídos sordos a un tema que claramente el mejor lugar para tratarlo es la tele".

"Yo no soy quien para ustedes o lo que sea, pero me parece flashero que estemos cerrando los ojos ante un tema que la justicia no se hace cargo. Al menos podríamos buscar la condena social”, siguió.

De todas formas optó por centrarse en su elección y aseguró: “Decidí bajarme y seré esclava de mis palabras, pero es mi decisión y estoy en un momento de mi vida donde puedo decidir así que hoy decido que me bajo del Cantando”.

“Así como pasó con el compañero de Lolo, que le dijeron que es mejor que si no se siente bien, se vaya, lo voy a hacer, chicos. Estoy muy agradecida con todos. Estoy muy sensible y siempre voy a estar para lo que necesiten”, continuó llorando.

Por último, se acercó hasta el estudio y haciendo oficial su renuncia, concluyó: “A veces uno toma una decisión y es eso, hay que poner delante la salud mental y siento que, de igual manera me iba a tener que bajar si seguía porque tengo un viaje y necesito estar con mi familia”.