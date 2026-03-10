El fuerte relato de la empleada que se cayó por las escaleras en la casa de Wanda Nara: "Ella nunca pagó"

Embed

Cómo es la deuda que mantiene Wanda Nara con su exempleada

Según explicó Santiago Sposato, Wanda Nara y Daiana Descatelli, acordaron el pago de 15 millones de pesos en abril de 2025 y, a más tardar, en mayo de ese mismo año tenía que pagar, pero eso nunca pasó. Una abogada presente en en el programa aseguró que la conductora podría ser embargada por esa deuda. Sin embargo, en noviembre del año anterior, ya se hablaba de esa posible medida y tampoco sucedió.

"La están amenazando con desalojarla", sumó el periodista. "No puedo llamarla a Wanda porque me pueden acusar de acoso", expresó la exempleada de Nara. "Desde diciembre que no hay novedades de la causa, no llega la carta de notificación", agregó.

Daiana reveló que obtuvo, en su momento, una respuesta de Wanda ante su reclamo. "Una vez le escribí y ella me dijo que le pagó a la agencia", contó. "Habiéndose presentado Wanda a una audiencia, el desconocimiento ya no existe. La realidad es que hay una firma y un incumplimiento", explicó la abogada.