El fuerte relato de la empleada que se cayó por las escaleras en la casa de Wanda Nara: "Ella nunca pagó"
En una entrevista, Daiana Descatelli, exempleada de Wanda Nara, relató el fuerte accidente que sufrió durante su jornada laboral y explicó por qué decidió avanzar con una denuncia ecónomica. Todos los detalles.
10 mar 2026, 18:37
Daiana Descatelli, exempleada de Wanda Nara, decidió exponer públicamente a la empresaria y denunció que sufrió un accidente laboral mientras trabajaba para ella.
La mujer estuvo en el programa A la Tarde (América TV), donde contó su versión de los hechos y explicó que reclama una cifra millonaria en concepto de indemnización por el tiempo que prestó servicios y por las condiciones en las que, según asegura, se desarrolló su trabajo.
“Estaba trabajando como siempre y me caí por la escalera; me lastimé. Fueron dos o tres escalones, pero me lastimé el tobillo. Wanda llamó a la ambulancia, pero no me pudieron llevar porque no tenía la ART", denunció Daiana en el ciclo de América TV.
Además, mencionó cómo reaccionó la mediática ante el hecho, una actitud que, según su relato, dejó mucho que desear: "Pedí a un remisero conocido que me fuera a buscar y me llevara al médico. Estaban las dos (ella y su Nora Colosimo). Pagaron los gastos, pero nada más. Con ella hicimos un acuerdo económico que nunca pagó".
Cómo es la deuda que mantiene Wanda Nara con su exempleada
Según explicó Santiago Sposato, Wanda Nara y Daiana Descatelli, acordaron el pago de 15 millones de pesos en abril de 2025 y, a más tardar, en mayo de ese mismo año tenía que pagar, pero eso nunca pasó. Una abogada presente en en el programa aseguró que la conductora podría ser embargada por esa deuda. Sin embargo, en noviembre del año anterior, ya se hablaba de esa posible medida y tampoco sucedió.
"La están amenazando con desalojarla", sumó el periodista. "No puedo llamarla a Wanda porque me pueden acusar de acoso", expresó la exempleada de Nara. "Desde diciembre que no hay novedades de la causa, no llega la carta de notificación", agregó.
Daiana reveló que obtuvo, en su momento, una respuesta de Wanda ante su reclamo."Una vez le escribí y ella me dijo que le pagó a la agencia", contó. "Habiéndose presentado Wanda a una audiencia, el desconocimiento ya no existe. La realidad es que hay una firma y un incumplimiento", explicó la abogada.