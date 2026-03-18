El fuerte gesto de Tini Stoessel con Emilia Mernes que dejó a sus fans en shock y confirma lo peor

Los rumores de quiebre en la relación sobrevolaban desde hace tiempo en el ambiente musical ante versiones que indicaban roces por sacarse bailarines e integrantes del staff y también se suma a que Tini es gran amiga de María Becerra, con quien Emilia no tiene la mejor de la ondas. Incluso Stoessel fue una de las invitadas especiales a una de las funciones de la quilmeña en el estadio de River, lo que reafirma la gran amistad que tienen.

Todos los trascendidos de diferencias y de distancia entre Tini y Emilia quedaron en evidencia al detectarse desde la virtualidad que la novia de Rodrigo De Paul ya dejó de seguir a su colega en redes.

Pese a la cordialidad que matienen en público sin entrar en conflicto con declaraciones cruzadas o exponer la rispidez, lo concreto es que este gesto desde las redes confirma el quiebre de la amistad que alguna vez tuvieron.

Habrá que esperar para saber si alguna de las dos se refiere a este tema en público o seguirán alimentándose las versiones de tensiones entre las artistas.

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Rodrigo De Paul irrumpió en una nota de Tini Stoessel y dio un dato clave en medio de los rumores de casamiento

Tini Stoessel estuvo como invitada en un programa de televisión de Paraguay y en medio de la entrevista realizó una videollamada con su pareja Rodrigo De Paul.

Durante la charla, uno de los temas que surgió fue el posible casamiento entre ambos, luego de que los conductores notaran un detalle que no pasó desapercibido: un anillo que la cantante lleva en una de sus dedos.

En ese momento, la artista le comentó a su pareja: “Me preguntaron si nos casamos pero yo todavía no dije nada”, en referencia a la pregunta que le habían hecho los conductores del ciclo. Entre risas y lejos de esquivar el tema, Tini Stoessel terminó reconociendo: “Tenemos ganas de casarnos, eso sí lo vamos a decir”.

Por su parte, el futbolista también se sumó a la conversación y dio un dato clave al contar que a fin de año estará de vacaciones, algo que muchos interpretaron como un guiño a la posibilidad de una celebración en esa fecha.