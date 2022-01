El fuerte mensaje de Thelma Fardin al reanudarse el juicio contra Juan Darthés

thelma fardin posteo.jpg El mensaje de Thelma Fardin en las redes sociales el día que la justicia brasileña reanudó el juicio contra Juan Darthés.

Con la presencia de reconocidas actrices como Dolores Fonzi, Julieta Díaz o Mirtha Busnelli, quienes le pusieron la voz a la gran cantidad de testimonios de mujeres que, a raíz de la denuncia de Fardin, le hicieron llegar a la actriz sus testimonios, la ex Patito Feo una vez más se expresó al respecto pidiendo justicia.

"Gracias a que alguien habló, yo pude hablar, y así transformamos las cadenas que nos ataban, en cadenas que nos unieron, para no sentirnos más solas y animarnos a contar nuestras historias. Gracias a cada persona que me comparte su experiencia, me envía aliento y fuerzas. Mi abrazo infinito para ustedes, cómo su abrazo que me reconforta y me mantiene firme. Las personas ya hablamos, ahora le toca al sistema. Gracias compañeras por su trabajo", fueron las palabras de Thelma Fardin precisamente el día que la Justicia brasileña reinició el juicio contra el hombre que ella denunció por abuso sexual.