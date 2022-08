El fuerte pedido de Lionel Messi que afecta de manera directa a Mauro Icardi

Así, para hablar a las claras, este viernes en el programa Socios del espectáculo (El Trece) abordaron el tema del mal momento futbolístico que atraviesa Mauro Icardi. Y fue Rodrigo Lussich quien aseguró que “Messi no lo quiere tener cerca a Icardi, no puedo decir lo que dice de él porque es irreproducible”. Inmediatamente, Paula Varela sumó un picante recuerdo: “En el show de Camilo estaban Messi con Antonela y sus hijos, y, cuando llega Wanda con Mauro y todos, se fueron a otra punta”.

Fue entonces que Adrián Pallares deslizó que “Esas familias nunca se llevaron”, mientras que Karina Iavícoli apuntó a Wanda al sentenciar que “Ella no lo ayuda con lo que hace”. Y concluyó punzante: “No termino de entender, él es un jugador de elite y es muy bueno en lo que hace, pero ella vino acá, hizo todo ese invento para que todos hablemos... No entiendo cómo no tienen una charla o no intercede alguien que realmente sepa para que él pueda darse cuenta 'no estoy avanzando'”.

El picante mensaje público de Mauro Icardi para Wanda Nara

Tras los intensos rumores de nueva crisis en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, o quizás la misma que arrastran desde el Wandagate durante 2021, la bomba estalló los últimos días de julio pasado cuando desde LAM (América TV) se filtró un explosivo audio de la rubia en el que afirma que vino a Argentina a iniciar los trámites de divorcio del padre de sus hijas.

Claro que por esas horas el futbolista, del otro lado del Atlántico, dormía pero no tardaron más de un par de minutos en explotarle su teléfono celular con las declaraciones de Wanda sobre el futuro de su relación matrimonial, por lo que esta mañana tomó cartas en el asunto.

Si bien en las últimas horas también había trascendido que al futbolista no le hacía ninguna gracia que su mujer viniese a Buenos Aires a trabajar para Telefe por lo que se especula que fue todo un gesto el de haber quitado su foto de perfil de Instagram junto a Wanda para hacerle saber su enojo, lo cierto es que esta mañana volvió fijar una foto conjunta.

Pero eso no fue todo. Porque además esta mañana optó por subir una curiosa historia en la que podría leerse un meta mensaje pidiéndole a Wanda Nara que de marcha atrás con su arrebatada decisión de romper legalmente la familia . "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen" dice el texto que compartió Mauro Icardi, arrobando a su esposa junto a un corazón. Horas antes, había posteado otra sugerente historia que decía "Toma la seguridad en tu móvil".