El fuerte pedido de Valentino López a su papá Maxi que descolocó a Wanda Nara: "Tenía solo 15 años"

“Yo estaba con el corazón que se me apretaba todo. Y decía: 'Por qué no viene acá'. Él quería eso. No le podía cortar el sueño, es lo que él quiere y hasta se quería quedar solo por esto, dale por ahí. Mi hermano, obviamente, tiene un nene con su pareja pero lo arroparon”, admitió.

Valentino encontró en su tío y su familia el sostén que necesitaba. Maxi lo destacó con gratitud: “Nunca mejor estuvo contendio con ellos, que le dieron todo el amor. Y con Wanda era ‘lo entendías o lo entendías’. Fue todo muy rápido”.

Qué detalle del regalo de cumpleaños de su novia hizo enojar a Valentino López

Hace pocos días, Valentino López celebró su cumpleaños número 17 con una fiesta especial en un reconocido espacio gastronómico de Villa Crespo, rodeado de sus seres más queridos.

El hijo mayor de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y del exfutbolista Maxi López disfrutó de la velada acompañado no solo por su familia y amigos, sino también por su novia, Carola Sánchez Aloe, quien tuvo un rol destacado en la celebración.

En sus redes sociales, Valentino compartió un video junto a Carola en el que mostraron los regalos que ella le preparó para esa fecha tan significativa. Allí, el joven dejó ver su incomodidad por un detalle particular que no pasó desapercibido.

La novia le entregó dos cuadros personalizados, cargados de simbolismo y con un mensaje profundo sobre el amor que los une. Sin embargo, el adolescente se mostró disconforme en la grabación por una de las imágenes que ella eligió para el obsequio.

El primero de los cuadros retrataba a la pareja bajo un cielo estrellado y Carola explicó en el video: “Así estaban las estrellas la noche en la que nos conocimos. Dice la fecha, el lugar, las coordenadas, todo. Con eso sacaron el mapa estelar”.

Además, esa pieza incluía una frase cargada de romanticismo: “Así estaban las estrellas la noche que empezó nuestra historia de amor. Carola y Valentino”.

Al mostrar el segundo cuadro en cámara, Valentino López reaccionó con humor y señaló el aspecto que más le llamó la atención, generando un momento divertido entre ambos.

“Está bueno, la foto principal me mató, pero bueno”, expresó entre risas el hijo de Wanda Nara y Maxi López. El comentario hacía referencia a la foto central del collage, donde ella aparecía con un look elegante de fiesta y él, en contraste, vestido con ojotas y un short de fútbol.

"Estoy yo con botas y él está en ojotas, medias y el shorcito de fútbol en año nuevo", agregó Carola entre carcajadas, subrayando el estilo relajado de Valentino frente a su atuendo de gala.