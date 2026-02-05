La firme reacción de Wanda Nara a la invitación de sus hijas al cumple de Magnolia, la hija de la China Suárez

"El 7 de febrero es el cumpleaños de Magnolia, la hija de Benjamín Vicuña y la China Suárez. Van Vicuña y la China. Se va a organizar en la casa de los sueños que aparentemente está embargada", comenzó la periodista.

Y detalló al respecto: "Mauro Icardi, que no viene a la Argentina, les pidió a sus dos hijas que vayan al festejo. Y me dicen que Wanda les dijo a las niñas: yo las llevo, no tengo problema. Pero me dicen que las nenas no quieren ir al cumpleaños de Magnolia, así que Mauro está muy enojado porque quiere que las chicas vayan".

"Dicen que las veces que se juntaron (las niñas) fue porque Mauro se los pide, que ellas en realidad no tienen ganas de compartir. Wanda se ofreció a llevarlas pero las niñas no quieren ir, ellas quieren estar con el papá", remarcó la panelista sobre la actitud colaborativa de la mediática para que sus hijas vayan al evento, algo que por el momento parece no sucederá y esto desató la ira a distancia del futbolista.

La feroz batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la casa de los sueños

Wanda Nara y Mauro Icardi suman un nuevo capítulo en su larga batalla mediática y en la Justicia y que tiene que ver con la famosa casa de los sueños.

"Embargan la casa de los sueños", anunciaron en el ciclo DDM (América TV) y revelaron un documento que muestra detalles de este nuevo ida y vueltas entre la mediática y el futbolista del Galatasaray.

"Embargan la Casa de los Sueños. Hay una presentación que amplia el embargo a 600 mil dólares más intereses... Este documento confirma que la casa de los sueños está embargada", indicó Marina Calabró.

Y agregó al respecto: "Lo que se está trabajando en estas horas es la ampliación de este embargo a 600 mil dólares más intereses. Por eso ayer deslizó Wanda 'quizá vaya a remate'".

"Actualizar la deuda y el embargo es el paso previo para pedir la subasta", sumó el abogado César Carozza como dato procesal en estos casos.

El cálculo total lo hizo Marina Calabró con detalles puntuales sobre el embargo actual y el monto al que llegaría con los reclamos de la mediática.

"El embargo actual es por 232.443 dólares más 100 mil dólares de intereres. Sobre este embargo, se pide una ampliación para que el monto ascienda a 600 mil dólares más intereses", precisó la conductora.