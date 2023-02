El fuerte reclamo de Jimena Barón a la producción de Gran Hermano 2022 que tiene que ver con Romina

"Romina llora desesperada pensando que van a entrar las hijas ¿y no van a entrar las hijas? Me muero ¿Las hijas no pueden entrar porque son menores? What? Obvio que pueden entrar. ¿Cómo le hacen este amague y entra el primo segundo? Como madre toda mi indignación", dijo.

ROMINA JIMENA BARON 2.jpg

Súper fanática del reality, la mamá de Momo recién llegada de sus vacaciones, disparó: "Si no pueden quedarse, van a entrar al menos a darle un beso a la mamá. Esperaré atornillada a la tevé". Además, subió una foto de Romina con la leyenda "¿No las dejaron entrar a las nenas?"

Y finalmente, vino el reclamo a la producción de GH: "Si no aparecen esas niñas de sorpresa, yo mañana las busco, les hago trenzas, las ato a un dron y las aterrizo en el jardín de GH".

ROMINA JIMENA BARON.jpg

Gran Hermano 2022: la desilusión de Romina al no ver a sus hijas ingresar a la casa

En una gala muy especial en Gran Hermano 2022, este lunes los participantes recibieron la visita de sus familiares. Sin embargo, la emoción de muchos fue la desilusión de otros, como la de Romina, quien no recibió a sus hijas, y quien entró a la casa fue un sobrino.

"Pensé que entraban las nenas", le dijo la ex diputada a Walter Fabián, el hijo mayor de una de sus hermanas, completamente quebrada.

"No las dejan, son menores", le dijo el joven, "no las dejaron entrar", sumó.

"Cómo están las nenas? Yo quería verlas, pensé que las iba a ver", le dijo ella entre lágrimas, y si bien pudo entender el por qué no estaban en la casa, no pudo contener el llanto.