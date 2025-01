El fuerte y extremo pedido de la China Suárez a Mauro Icardi para que la relación siga firme

"La China le pidió a Mauro que no juegue más en Turquía porque siente que no es un país ameno para recibir a las mujeres y que le queda a trasmano y los viajes no son directos", indicó Guido Záffora.

Y profundizó sobre las razones de la actriz en el pedido a su pareja: "Tema alquileres, casas, y los nenes y con los padres, el acuerdo con Cabré (Nicolás) y Vicuña (Vicuña)".

"Mauro viajó a Italia a buscar club y ya le dijo a su representante que se ponga en campaña. También hay una posibilidad en un club de Madrid pero fue Europa a buscar club", precisó sobre este pedido de la China que fue aceptado por él para cambiar de institución en otro país.

"Él no quiere jugar más en Turquía por la China Suárez", afirmó el periodista sobre la firme exigencia de Suárez a Icardi que habría sido aceptada por él, algo que seguramente no caerá nada bien en los fanáticos del club Galatasaray, donde Icardi es muy querido.

La China Suárez puso a la venta su casa en Pilar: cuánto sale y cómo es por dentro

Semanas atrás se conoció que Mauro Icardi compró una casa increíble en el exclusivo barrio La Isla. Al poco tiempo, el jugador se mostró con la China Suárez en dicho inmueble. Wanda Nara reveló que ella soñaba con adquirir esa propiedad y acusó a su ex de hacer todo para provocarla.

Ahora, se supo que la actriz puso a la venta su casa en Pilar y planea avanzar para mudarse de forma definitiva al hogar del ídolo del Galatasaray.

La propiedad de la China está publicada en la página de una famosa inmobiliaria, donde se pueden ver fotos y apreciar cómo es por dentro.

pileta casa china.jpg

“Espectacular propiedad de una planta sobre lote de 8.260 metros cuadrados, rodeada de naturaleza, exquisita forestación y remodelada con mucho diseño. A solo 50 minutos de CABA en la zona de mayor crecimiento de Pilar. Un entorno seguro y con mucha privacidad”, dice el aviso.

La propiedad cuenta con 307 metros cuadrados construidos, hall de entrada, living con chimenea, comedor, sala de esta, cocina con family y salida al patio con parrilla.

También tiene lavadero, cuatro dormitorios y un cuarto de huéspedes en suite, cuatro baños, un entrepiso ambientado como sala de cine, amplio jardín y una pileta de natación revestida en piedra volcánica. ¿El Valor? 690 mil dólares.