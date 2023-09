Marixa Balli se mostró súper celosa de Coki Ramírez por Marcelo Tinelli y ella le respondió sin filtro

"Y bueno pero es un problema de ella, no mío. ¿Qué querés que haga? ¿Por qué? Aparte si me ve, me puede corregir para después mejorar", respondió Coki.

"¿Corregirla en el baile? Ah, yo no tengo ningún problema. Puedo acotar, puedo dar mi devolución, por supuesto. Soy muy solidaria", dijo Marixa muy seria. "¡Pero Marixa, está todo bien!", expresó la cordobesa. "¿O corregirla con Marcelo?", preguntó Ángel. "No, yo ahí no me meto. Yo jamás tiraría ninguna data", dijo a la defensiva.

"Está fatal", acotó Marcela Feudale. "Es re celosa Marixa", afirmó el presentador de LAM. Ahí, Coki, divertida, propuso: "Pero la metemos en la pista, nos chapamos a Tinelli todas. Chicos, hay que disfrutar, es un show".

Marixa, que tuvo una historia de amor con Marcelo, se negó y una de las panelistas agregó: "Coki comparte pero Marixa no". Acto seguido, le preguntaron a Coki si en la previa iba a ir por el mismo lado que Milettt. "No sé, a mí me da como a sugar daddy. Él necesita una mujer. No sé si está para una chica de la edad de la hija", opinó sin filtro Coki sobre Tinelli y la modelo peruana que tiene 31 años.

Zaira Nara mandó al frente a Marcelo Tinelli con los likes que le dio a Milett Figueroa: "Sáquenle..."

La modelo peruana Milett Figueroa hizo su debut este martes en la pista del Bailando 2023 (América TV) y tuvo muchísima onda con ¿el soltero más codiciado? Marcelo Tinelli.

Divertida, Zaira lanzó: "Acá veo algún que otro like del 27 de abril tuyo…”. Y agregó: “¿Ya estabas arrancando el casting ahí?” Antes de tirar esa información, la modelo le había preguntado a Marcelo cuándo se enteró de quiénes iban a participar en el certamen. Y el presentador le había respondido "hace un mes".

Entre risas, el conductor contestó: “Pero esa fue la época en la que se la contrató, yo no la conocía ahí”. “¿Y a vos te pasan las listas de los que van quedando?”, disparó picante Zaira.

Nara agregó: “El 27 de abril veo uno en un video muy sexy, hermosa está ella”. Ahí, Marcelo le preguntó a la peruana si había visto algún like de él y ella sumándose al show contestó: “Me da mucha gracia”.

Zaira no paró y sumó un dato más: “También veo otro del 8 de junio”. En ese momento, todo el equipo de Marcelo dijo al unísono: "¡Ehhh!". “¡Pará! ¡Sáquenle el teléfono a la chica!”, pidió el presentador que se sintió muy expuesto.