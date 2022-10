La decisión de Marixa Balli, que cambiará su vida para siempre

Marixa explicó que todavía no lo hizo porque quiere estar cerca de sus afectos. "No lo hago por mi mamá. Ella es lo único que me retiene en este país. Después me sacaron las ganas", añadió.

La ex vedette, que logró picos de 5 puntos de rating para LAM, mencionó qué es lo que más le duele del país: "Acá hay mucha falta de respeto, acá estamos acostumbrados a que te marquen constantemente, yo quiero otra cosa, calidad de vida. Salir por la calle y que no te afanen. Tengo joyas y no las puedo usar. Tengo dos autos, uno para venir al trabajo y otro para salir. No se puede vivir así".

Por último, Marixa reveló qué destino elegiría para vivir en el futuro. "Me gusta Italia y España. Viví en Miami, pero me agoté", cerró.

Marixa Balli recordó cuando murió su hermano y fue al hospital: "Cuando miro hacia mi costado estaba el asesino"

Marixa Balli recordó el trágico 13 de octubre de 2018 cuando murió su hermano Luis Alberto Caballi luego de haber sido atropellado por una moto conducida por Juan Manuel Castan, en el barrio de Almagro.

La ex vedette recordó con dolor esa fecha y contó con crudeza cuando fue al hospital y la atendieron en la misma habitación del Durand donde estaba el conductor de la moto.

“Cuando me llaman para avisarme lo de mi hermano salí y dejé mi camioneta a la mitad de la calle. Comencé a bajar por la entrada que tiene el hospital Durand en la parte de guardia y me desvanecí de una manera tremenda. Me desplomé porque no estaba en mi eje. Me corté la pierna de una manera tremenda”, recordó Marixa en charla con el ciclo Hay que ver, El Nueve.

Y agregó: “Me internan, sin saber para qué yo había ido y ni por qué venía corriendo. El SAME hacía un rato que había traído a mi hermano y ahí logré decir por qué había ido...".

“Los mismos médicos que operaron a mi hermano vinieron para coserme porque estaba recontra herida", explicó Marixa.

Y relató el encuentro que tuvo con el conductor de la moto: “Cuando miro hacia mi costado descubro que estaba acostado el asesino. Empieza a entrar la policía y ahí se armó un quilombo... Era la misma habitación y ahí estaba con el asesino”.

“La policía le preguntaba cómo había provocado semejante accidente. ¿Sabés lo que dijo? ‘No lo esquivé porque si no me mataba yo’. ¡Mirá qué hijo de put..! ¡Si vos venís en infracción, matate vos, loco! No le cagues la vida a la gente, a un ser humano que siempre hizo lo correcto”, comentó indignada.