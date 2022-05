El futbolista que quiere conquistar a Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul

Mientras ella va y vuelve de Madrid para que el deportista vea a sus hijos, se supo que hubo varios compañeros que quisieron conquistar a su ex. “Ahora que Cami Homs está libre y soltera, compañeros de Rodrigo de Paul ya le escribieron por privado para invitarla a salir. No sé si son todos amigos los futbolistas, pero capaz que a él no le importa”, contó Karina Lavícola en Socio del espectáculos.