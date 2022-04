La familia de Camila Homs tomó una drástica medida con Tini Stoessel por el romance con Rodrigo de Paul

A los que no les gustó nada fue a la familia de Camila que decidieron dejar de seguir a la cantante en las redes. Antes de esto, como todo el mundo, conocían y admiraban a la ex Violetta, pero ahora las cosas tomaron una dimensión personal y ya no la quieren nada.

Juariu dejó en evidencia que tanto la mamá como la hermana de la ex del futbolista están enojadas con la cantante y dejaron de seguirla en Instagram.

camila.jpg

Las nuevas pruebas que confirman el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tras ser vinculado con la China Suárez durante el WandaGate, Rodrigo de Paul se vio involucrado en los insistentes rumores de romance con Tini Stoessel, en medio de su separación de su ex, Camila Homs, con quien tiene dos hijos.

Y en las últimas horas, la cantante compartió un video de una presentación en vivo que hizo y el futbolista reaccionó al posteo con un corazón blanco, comentario que deja más que en claro su vínculo amoroso.

"Este show fue tan mágico. Les dejo el link en mi bio para que puedan verlo completo. Ya cada vez falta menos para vernos el Hipódromo, el show que estamos armando prometo que nunca lo van a olvidar", escribió ella en su publicación de Instagram en la que luego el jugador de la Selección reaccionó.

Sin embargo, el comentario del ex de Camila Homs, y que pudo registrar Juariu a través de una captura de pantalla, desapareció a los pocos segundos. Aún así, la evidencia quedó guardada por cientos de usuarios que estuvieron atentos.

Y como si fuera poco, Ángel de Brito descrubrió que tanto Tini como Rodrigo se siguen en Instagram. "Por si tenían dudas. Romance confirmado. Mañana los detalles y la mejor data como siempre en LAM", escribió el conductor en Twitter.