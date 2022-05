La drástica decisión de Camila Homs en su viaje a encontrarse con Rodrigo de Paul

“La semana pasada, cuando Estefi Berardi dijo que iba a viajar, ella ya lo tenía pactado y lo había tenido que cancelar y suspender. Se le complicó un poco con el abogado (y lo hizo) para calmar las aguas entre ellos porque hubo una pelea de por medio”, dijo Yanina Latorre en LAM.

image.png

“Hubo un acuerdo mediante el abogado de ella, Mariano Cúneo Libarona, que medió entre ellos. Está todo muy tranquilo, todo muy armónico entre De Paul y Cami, que viajó con sus dos hijos; y esta vez no viajó la mamá de Rodrigo”, agregó la panelista.

Ahora, el detalle que pidió la modelo fue alojarse en un hotel y no en la casa que compartía con su ex, en la que tendría una habitación para ella. Pero Camila no quiso hospedarse allí y para estar más tranquila irá a un hotel.

“Él tiene un mejor amigo con el que siempre viaja y con los que se instaló en una casa. Los dos chiquitos se van a quedar con Rodrigo y el matrimonio, Cami va a ir a un hotel porque está cansada y estresada con todo lo que pasó”, sumó Latorre.

IBIZA.jpg

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el revelador pedido de la familia de la cantante

Hace unos días, se conocieron las primeras imágenes de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul juntos en Ibiza, tras las versiones que indicaban que el jugador de la selección argentina estaba en pareja con la cantante tras separarse de Camila Homs, con quien tiene dos hijos, Francesca y Bautista.

Las fotos que publicó Paparazzi del futbolista del Atlético de Madrid y la cantante caminando de la mano confirmaron la relación sentimental entre los dos.

El domingo, Gustavo Méndez contó en el programa Implacables, El Nueve, que en diciembre de 2021 le sonó el teléfono tras publicar información sobre la cantante y el futbolista con un especial pedido que le hizo la familia de la artista cuando surgían los primeros rumores de romance.

"En diciembre, Camila estaba en la Argentina con sus hijos. Va a un restaurante a comer y cuenta que estaban separados. Y dice que Rodrigo de Paul que estaba con Tini Stoessel. Nosotros decidimos publicarlo", precisó el periodista.

Y agregó: "¿Pero qué pasa? Recibimos el llamado de un familiar de Tini para decirnos si podíamos suavizar el título. Acordamos un título. No nos negaba la información de la relación del jugador y la cantante. Entonces, cambiamos el título".