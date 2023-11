El generoso gesto de Jimena Barón con una fanática de Taylor Swift en el último show

jmena tuit.jpg

“¡Alguien que no haya ido! Que se pueda acercar a zona Belgrano así vamos juntas en mi auto”, detalló la cantante. Acto seguido, una internauta le respondió: “Voto por la chica del Planetario que vende pulseras”, haciendo alusión a las “friendship bracelets” que los fanáticos intercambian en el recital.

Luego de recibir esta información, Jimena pudo contactarse con la joven y contó: “Ok, una cordobesa divina me pasó el teléfono de una mega fan que vendió pulseritas en el planetario, pero no tenía plata para verla. Le escribí, no contestaba. La fue a buscar al planetario. Finalmente me contestó pero ahora ni ella ni la mamá me creen”.

Finalmente, Barón pudo demostrar que era ella y logró cumplirle el sueño a una fanática. "Lo logramos", escribió Jimena y agregó una captura de la conversación por WhatsApp. La swiftie le respondió a través de las redes embelesada: "¡¡Hola, soy yo!! Gracias por esto. Sigo en shock".

Jimena Barón hizo una inesperada confesión sobre la posibilidad de ser mamá otra vez

Sin dudas Jimena Barón se encuentra en un gran momento de su vida. Y es que esta última semana compartió en distintas ocasiones su inmensa emoción y orgullo por la adquisición de una casa propia.

"Mi sueño, con ya 27 años encima de laburo, era mi casa. Calculo que con chimenea, parrilla y terraza llegó el momento de abrir un vino y contemplarlo, ya no imaginarlo", escribió en posteo de su perfil.

En medio de toda la mudanza, proceso que también comparte por sus redes, decidió interactuar con sus seguidores y habilitó la cajita de preguntas.

Fue allí, que un usuario le preguntó por la posibilidad de ser mamá otra vez. "¿Vas a tener otro hijo?", escribieron. Con una foto de ella emocionada, no descartó la idea y respondió: "Creo que todos creemos que si. ¿no?".