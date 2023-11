Jimena Barón cumplió un sueño y compartió una conmovedora reflexión: "No sé si están listos"

"Me preguntan a veces que me falta, y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo", fueron sus palabras en aquel momento.