El gesto de Mariel Di Lenarda que provocó la indignación de Yanina Latorre: "No estás para..."

"Yo ayer la invité para hoy al programa. Me parecía divertido, es divina, me cae bien y encima tengo re buen vínculo con ella. La invito, ella estaba fascinada, esto es un juego también, hacemos un show, esto es radio, televisión...", contó.

Embed

"Anoche, después del programa de LAM, donde se habló todo el programa bien de Mariel, ella le escribió a mi productora y le dijo 'Mirá, lo estuve pensando, mejor mañana no voy a ir... lo hablé con mi jefe de Radio Mitre y es mejor no ir por acá...'", reveló la panelita de LAM.

Ahí, Yanina, sin filtro, largó: "Mariel, amor de mi vida, yo no tengo nada que ver, no te hice la nota, me alegro que hayas ganado. Pero con esto me demostraste que no estás preparada ni para el juego, ni para tele, ni para ser panelista".

El lunes, en LAM, el cronista Santiago Sposato hizo una nota con Di Lenarda y fue demasiado honesto con la periodista: "Por más que nos parezcas una periodista excelente, sí nos parece injusto que hayas ganado vos con lo que representa Yanina (Latorre) en el panelismo". La nota tuvo muchísima repercusión y Sposato recibió varias críticas de parte de sus colegas. Por eso, más tarde, el cronista le pidió disculpas a la ganadora del Martín Fierro.

YANINA LATORRE.jpg

La noche negra de Yanina Latorre: indignación y tristeza tras el cachetazo de APTRA en los Martín Fierro 2023

Yanina Latorre tuvo una noche negra en la gran fiesta de la televisión, los premios Martín Fierro 2023. La angelita estaba nominada como Mejor panelista junto a Mariel Di Lenarda y Sol Pérez.

La integrante de LAM (América Tv) era favorita para quedarse con la estatuilla. Sin embargo, la rubia se llevó una tremenda desilusión con la decisión de APTRA.

Embed

“Esta es la parte fea... tengo que poner cara de pelotuda, como que no me importa. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verga decirles. ¡Perdí! ¡Están todos indignados, me estalla el teléfono! Diego está que se lo llevan los demonios", expresó en un video que subió a su cuenta de Instagram.

"Para mí es una broma de mal gusto", acotó Diego Latorre, que estaba junto a su esposa en los premios Martín Fierro 2023. Ángel de Brito, por su parte, fue tajante: "¡Váyanse a cag... APTRA!".