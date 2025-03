El gesto más inesperado de Camila Homs con Tini Stoessel tras la fuerte pelea

Entre las que asistieron al evento se encontraba Tini Stoessel y sorpresivamente Camila Homs dio un gesto "buena onda" para con la cantante a distancia.

Desde las redes sociales se viralizó una imagen de la cantante junto a Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, que había subido la pareja del goleador de Portugal a su cuenta de Instagram.

georgina rodriguez foto con tini stoessel like camila homs.jpg

Sorpresivamente esa publicación recibió el like de Camila Homs, ex de De Paul, lo que causó una verdadera revolución en la virtualidad.

La imagen de Tini Stoessel con Georgina forma parte de una serie de imágenes que compartió Georgina en el mismo posteo de lo que fue su presencia en el evento de moda.

Lejos de arrepentirse del me gusta en el posteo, Camila bancó su acción y no borró su like, lo que podría tomarse como un gesto de acercamiento con Tini tras las diferencias que tuvieron luego de la separación de la modelo con De Paul y el romance que inició luego el futbolista con la cantante.

georegina rodriguez tini stoessel.jpg

Alejandro Stoessel enfrentó los rumores de reconciliación entre Tini y Rodrigo De Paul

En los últimos días se vitalizaron imágenes de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul caminando juntos por las calles de Madrid e inmediatamente comenzaron los rumores que señalaban una reconciliación.

Con todo el revuelo que esto generó, desde Intrusos, América Tv, se comunicaron con el padre de la cantante, Alejandro Stoessel, quien rompió el silencio acerca de la vida amorosa de su hija.

“Si está con Rodrigo y no tiene ganas de contarlo, no tiene por qué hacerlo, es su vida y ella puede hacer lo que quiera", translimitó la periodista Karina Iavícoli tras recibir los mensajes del productor.

Además, agregó: "Le molesta que todo el mundo o mucha gente esté tan pendiente de intentar destruir los vínculos que su hija tiene en vez de estar contentos por verla bien”.

Por otro lado, se mostró preocupado por su hija y cómo todo podría afectar a su salud mental. "Está preocupado porque Tini ha pasado por momentos muy difíciles y oscuros. Tiene miedo que todo esto, se comience a hablar con historias que nada tiene que ver", comentó Adrián Pallares.

"Me aclaraba que la historia que subió Young Miko es de hace un año y medio. Está más que nada preocupado por la salud de su hija que está muy bien", resaltó.