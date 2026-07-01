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El duro posteo de Thiago Medina contra Daniela Celis que desató un nuevo escándalo: "Hacé tu vida"

Tras el gesto de Daniela Celis de retirar un cuadro familiar, Thiago Medina publicó un duro mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para su ex.

1 jul 2026, 20:50
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thiago medina daniela celis
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Después de que Daniela Celis descolgara el cuadro donde aparecían ella, su ex Thiago Medina y sus hijas gemelas, el ex Gran Hermano volvió a cargar contra la morocha. El gesto de Daniela volvió a encender la tensión entre ambos.

En una historia de Instagram, Thiago eligió mostrarse con una selfie en la que aparece mordiéndose el labio. Allí escribió una sola palabra: “Candado”. Y agregó, sin nombrar directamente a Daniela: “Ahora que no tiene con qué entretenerse me viene a joder a mí”.

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La frase fue seguida por otro mensaje aún más contundente: “A ver si hacés tu vida y me dejás tranquilo”. Con esas palabras, Thiago dejó en claro que no piensa quedarse callado frente a las actitudes de su ex, y que la relación entre ellos sigue marcada por reproches públicos.

El cruce virtual se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los seguidores de ambos. Mientras Daniela eligió un gesto simbólico para marcar distancia, Thiago respondió con frases que no pasaron desapercibidas y que volvieron a poner en evidencia la tensión que los rodea.

Cómo reaccionó Thiago Medina luego de que Daniela Celis sacara el cuadro familiar

La ruptura entre Daniela Celis y Nick Sicaro volvió a ponerla en el centro de la escena. No solo se habló de posibles infidelidades, también reaparecieron viejas tensiones con Thiago Medina. El vínculo entre ellos, ya desgastado, quedó nuevamente expuesto en las redes.

En medio de ese clima, Daniela eligió un gesto cargado de simbolismo. Se grabó retirando del living el cuadro familiar donde estaba junto a Thiago y sus hijas recién nacidas. Mientras lo hacía, sonaba “Te dejo ir”, de Almaviva. En su lugar, decidió colgar una foto propia tomada durante el embarazo. Las gemelas, sorprendidas, miraban la nueva imagen que reemplazaba el retrato anterior.

No era un gesto inédito. La ex Gran Hermano ya había bajado el mismo cuadro y lo mostró públicamente. Poco después, arrepentida, lo volvió a colgar. Esta vez, sin embargo, la decisión pareció más firme, como si buscara marcar un cierre definitivo.

La respuesta de Thiago no tardó en aparecer. Apenas minutos después de que Daniela compartiera el video, él subió una foto y escribió, sin mencionarla directamente: “De nuevo la misma historia. Ya cansa, loco”.

El intercambio dejó en evidencia que la relación entre Celis y Medina sigue atravesada por reproches y gestos públicos. Ella eligió un acto visual y musical para marcar distancia; él respondió con una frase que encendió el debate entre los seguidores.

     

 

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