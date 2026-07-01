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El video que confirmaría la separación de la China Suárez y Mauro Icardi

Yanina Latorre aseguró que la China Suárez dejó la casa que compartía con Mauro Icardi tras descubrir unos mensajes.

1 jul 2026, 21:01
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china suarez mauro icardi
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La calma en la vida de la China Suárez y Mauro Icardi parece haberse quebrado. En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló que la pareja habría decidido separarse y mostró un video que, según ella, confirmaría la ruptura.

En el video se ve al futbolista caminando por Nordelta junto a sus dos hijas, cargando bolsas de compras. La conductora explicó: “Hoy subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos”.

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Y detalló: “Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares”.

El motivo de la crisis, según Latorre, tiene nombre propio: “Tuvieron una muy, muy fuerte discusión, toda la discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo de Tequila, le encontró unos mensajes, la China a Mauro”.

Cuál fue la desubicada actitud que Mauro Icardi tuvo en medio de la crisis con la China Suárez

Ekaterina Ojeda comienza a instalarse como una figura que promete dar que hablar en el mundo del espectáculo. Su nombre quedó ligado al escándalo que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez, luego del supuesto acercamiento del futbolista en el boliche Tequila, uno de los más reconocidos de la noche porteña.

En medio de la crisis que atraviesa la pareja, según relató Yanina Latorre, y tras haber señalado que Icardi le hizo llegar su número de teléfono y que ella también compartió el suyo, la joven de 22 años confirmó en una entrevista con SQP (América TV) que finalmente hubo un intercambio entre ambos.

"Me escribió Mauro. Me puso: 'Hola, Eka, ¿te puedo llamar?'", contó Ekaterina al dar a conocer el primer mensaje que recibió del delantero.

La joven explicó que, pese al intento de contacto, decidió no responder en ese momento y dejó clara su postura frente a la situación: “No le contesté. Que se esfuerce”.

     

 

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