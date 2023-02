El grito del exterior que desató la fuerte pelea de Romina y Alfa en Gran Hermano 2022: "No me hables más"

"Yo no me meto con tu hija ni con tu nieta, todo lo que dije de vos te lo dije en tu cara y lo hablamos acá. Tengo tres hijas chiquitas y vos no sabes por qué estoy acá y no te lo voy a decir", le dijo ella muy enojada.

"Te dije lo que gritaron, nada más", se defendió Alfa. Minutos después, ella se fue a su habitación y él la fue a buscar: “Con lo que vos te estás haciendo contra es con el tema de tus hijas. Como de victima porque extrañas a las chicas…se ve cuando te pones a llorar y mostrás la foto”, le dijo sin filtros.

Y ahí Romina explotó: “Te estás yendo al carajo, porque yo no expongo a mis hijas, no las utilizo. Pongo la foto para que mis hijas vean que las tengo siempre presente. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa”.

Luego, Romina se retiró de la habitación y dejó a Alfa hablando solo pero eso la afectó mucho y terminó muy angustiada y en crisis de llanto, consolada por sus compañeras.

El repugnante gesto de Alfa en la habitación, que generó rechazo en las redes

Walter Alfa Santiago protagonizó un momento desagradable en la casa de Gran Hermano 2022. La conducta del más veterano del reality generó repudio entre los fanáticos del programa en las redes.

En la escena se ve al hombre de Tigre en la habitación, acostado en la cama, sacándose mocos y llevándoselos a la boca. En Twitter, Alfa fue duramente criticado por ese gesto.

"¡Que asqueroso!", "Ay, ¿cómo le va a gustar comerse los mocos?", "¡Un asqueroso! ¡Sucio!", "¿Y después este hombre le da clases de moral a todos?", fueron algunas de las reacciones que generó el comportamiento del más veterano de GH.

De cara a la gran final de Gran Hermano 2022, Alfa se ubica como un gran favorito luego de haber superado varias placas. Esta semana, el amigo de El Mago Sin Dientes quedó nominado junto a Nacho, Ariel, Julieta y Marcos.