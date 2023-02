El hermano de Alfa de Gran Hermano 2022 bancó la decisión de Julieta en salvar a Camila: "Es jugadora"

"Pensé que la iba a salvar a Romina. Pensé que iba a ser totalmente diferente. ¡No lo puedo creer!", le dijo Camila a Alfa, festejando no estar nominada, a pocos metros de Julieta y Romina.

De esta manera, Julieta cree que al haber salvado a Camila, el que tiene muchas chances de irse el próximo domingo es Alfa.

"No es por feeling ni corazón, es por estrategia. Confío en que el resultado va a ser el que creo y que me va a salir bien: tengo mis motivos, por eso salvo a Camila", justificó Julieta sobre su decisión.

En diálogo con PrimiciasYa, Sergio el hermano de Alfa bancó a Julieta: "La salvación que hizo es porque es jugadora. Es una de las que mejor vio la casa por dentro y cada vez que emitía un voto lo expresaba como le surgía en ese momento y viendo las distintas posibilidades de juego también".

Por otro lado, se refirió a las encuestas que señalan que Alfa sería el próximo eliminado: "Y por el tema de mi hermano, por las encuestas de las redes no me guio porque hubo varias placas que no conicidieron con lo que decian las encuestas. Hay dos tipos de público lo que yo veo, el que moviliza las redes sociales y vota por ahí, y está el público que vota directamente por el sms, no me puedo guiar por eso. Yo lo veo que está bastante parejo con Romina y veremos qué pasa el domingo".

La hermana de Marcos de Gran Hermano 2022 mostró cómo es su habitación, dejando al descubierto detalles de su intimidad

Valentina, la hermana de Marcos de Gran Hermano 2022, se filmó desde su casa en Salta hablándole directamente a los seguidores del participante más querido del programa.

La joven les propuso un juego para conocer cuánto saben sobre Marcos. Y se filmó desde su cuarto, dejando al descubierto detalles de su intimidad.

En la habitación puede verse una cama con un acolchado a rayas. También, dos paneles blancos con fotos de Marcos en blanco y negro, en señal de apoyo. Seguramente, un regalo que ha recibido de parte de sus fans.

“Le están haciendo una pared en su habitación con las cositas que publicamos sobre él, los amo un montón”, describió la hermana del participante de Gran Hermano 2022 en el vídeo que compartió y que no tardó en hacerse viral.

Actualmente, Marcos Ginnochio es uno de los nueve participantes del exitoso ciclo de Telefe que continúa en carrera y, entre su manera dejugar y el apoyo que tiene afuera, se perfila a ser un firme candidato a ganar.