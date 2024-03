El hermano de Alfa contó la verdad sobre su salud y reveló cuándo le darán el alta

"Recién acabo de hablar con el médico, tiene una pequeña arritmia, está medicado", explicó y reveló: "Mañana calculan que a las 10 le dan el alta".

"Lo dejaron en observación", agregó sobre el hombre de 62 años, que se encuentra internado en Las Lomas de San Isidro.

Dentro de la casa más famosa del país, Alfa quedó desbordado durante el Congelados del martes ante la llegada de Ariel Ansaldo, otro exparticipante de la edición anterior, con quien nunca logró llevarse bien. Sobre las recomendaciones para la salud de su hermano, Sergio remarcó: "Solamente se tiene que cuidar y bajar un poco las revoluciones".

alfa_gran hermano.jpg

Romina Uhrig dio detalles del estado de salud de Alfa de Gran Hermano: "Está mal"

En A la Barbarossa (Telefe), Romina Uhrig habló este jueves del estado de salud de su amigo Walter 'Alfa' Santiago y de su breve paso por la casa de Gran Hermano.

“A mí no me sorprende nada porque es Alfa. Así es Alfa y no lo estoy justificando porque yo muchas veces me he peleado con él. Le digo así no digas las cosas, yo lo quiero un montón”, afirmó la exparticipante de la edición anterior.

Y sumó: “Es su forma, no juega, no es un personaje, justamente es Alfa y tiene cosas que a mí tampoco me gustan, pero es su forma de ser, que no lo estoy justificando, a mí misma me dan ganas de entrar a la casa y meterle un bife, porque si no entraste a jugar bajá un cambio, entraste a decirle cosas a los chicos positivas”.

Más adelante, la exdiputada reveló: "Justo anoche salí, fui a cenar, entonces no estaba mirando Gran Hermano, no sabía lo que pasó. Y me llegó un mensaje de Alfa, en el que decía que estaba internado porque estaba con una arritmia mal, estaba con la presión alta, así que está internado. Y está mal. Y le dije ‘Alfa, pero no aprendiste nada’. Justamente”.

Romina, por otra parte, habló de la personalidad que tiene su amigo que, en algunas situaciones, puede llegar a ser molesta. “Es muy cerrado, lo que él dice es así, lamentablemente, es su forma y no es una postura. Nunca va a aceptar la opinión del otro”, aseguró.