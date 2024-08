El hijo de Beto Casella expuso su postura frente al escándalo entre su papá y Tamara Pettinato

Acto seguido, profundizó en la situación de la panelista y admitió: “Si Tamara cumple su ciclo por esto, me daría mucha pena. Lamento muchísimo que salpique a Bendita, porque en todo caso, es un producto que no merece estar salpicado por estas cosas”.

“Yo quiero que le pegue lo menos posible porque es un lugar que quiero mucho y la gente que trabaja es toda gente buena que no merece esto. Mi viejo, esto no lo merece”, sumó.

Por último, también opinó acerca de la decisión de Tamara de hacer su descargo en Blender y sostuvo: “Yo creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado ella. Creo que mi viejo, y todos los de Bendita, piensan lo mismo".

"No hay mejor lugar para un descargo que en tu propio nicho. En Bendita no importa la primicia, importa informar y hacer reír, con eso no necesita más. No por nada está por cumplir 20 años, si fuera un programa problemático no estaría cumpliendo ni la mitad”, concluyó.

La actitud de Tamara Pettinato tras el cruce con Beto Casella y la producción de Bendita: "Ellos son los que me dieron de baja"

Tamara Pettinato no para de ser noticia día tras día. Y es que luego de que se difundieran tres videos de ella junto al ex presidente Alberto Fernández, el foco ha estado puesto en la periodista y panelista.

Esta situación, sumado al descargo que realizó Tamara en el que no hizo ninguna autocrítica ni pidió disculpas como varios esperaban, generó que Beto Casella le diga al productor de Bendita que se comunique con ella para pedirle que se tome unos días, por lo menos hasta que la situación se calme.

Pero Pettinato se lo tomó muy mal y por varias horas se habló en las redes sociales de que la periodista había renunciado al programa de El Nueve. Sin embargo, Tamara Pettinato desmintió esta información en diálogo con PrimiciasYa: "No tengo nada para decir. Ellos me pidieron que me tome unos días. Ellos sabrán por qué... Depende de ellos si me echan o no. Yo no renuncié y volveré cuando ellos me digan".

Pero este martes, Lío Pecoraro habló con el productor general de Bendita, Leo González, durante el vivo de A Barbarossa (Telefe) y confirmó que no regresará al programa ya que toman como que fue su decisión de no continuar en el ciclo al decirle en un chat que "no vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve". Además, Leo aclaró que nadie entrará en su reemplazo.

Por su parte, Pía Shaw habló con Tony, el gerente de El Nueve y le dijo: "De la manera que lo explicó Beto (Casella) ayer. Nosotros vamos a acompañar la decisión de él y del equipo de trabajo. Leo hace más de 10 años que es el ejecutivo del programa y ha llevado junto con Beto el programa al éxito que es hoy. Acompañamos sus decisiones como lo hicimos siempre".

PrimiciasYa se volvió a contactar con Tamara Pettinato y señaló de manera contundente: "A mí me pidieron que no vaya esta semana. Eso es todo lo que sé". Y con respecto a las declaraciones del productor, indicó: "Ni idea (lo que dijo). A mí me tienen que avisar ellos que son los que me dieron de baja esta semana".