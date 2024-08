La palabra de Tamara Pettinato sobre su continuidad de Bendita: "No renuncié, depende de ellos si me echan o no"

"Hay irritación, la palabra es irritación", dijo primero Beto Casella en el ciclo de streaming que conduce Ángel de Brito en Bondi Live. Y contó qué le sugirió él a la producción de su programa: "Por lo cual hoy temprano le digo a mi productor ejecutivo: me parece que Tamara debe tomarse unos días", indicó.

"15, 20, un año?", le repreguntó Ángel. A lo que Beto le dijo: "No sé, no es lo mismo que aparezca hoy o que aparezca el jueves".

"Ella tenía que avisar si venía o no. Yo dije al aire 'no tengo novedad de Tamara'. Yo le dije que hablara donde quiera, en la radio, en Blender... Después el viernes viene a Bendita y yo tenía que preguntarle alguna cosa, tampoco podía hacerle un cuestionario de la KGB. Y yo en un momento le dije 'mandona', como un poco soberbia en su descargo", aseguró Beto.

Y el conductor reconoció que Tamara le envió un mensaje confirmándole que no regresará a Bendita TV. "Es una cuestión de clima... La verdad que la idea era cuidarla a ella. Yo no la puedo despedir. Ahora entiendo que se está yendo sola".

"Si quieren pueden ver el programa del viernes a ver si hubo un maltrato. Después, los dos días que ella no estuvo, no íbamos a tratar el tema. Me parece que hemos tenido un trato respetuoso con una compañera, no se puede considerar agredida", sumó Casella.

Qué dijo Tamara Pettinato sobre su continuidad en Bendita

Lo cierto es que PrimiciasYa habló con Tamara Pettinato sobre su continuidad en Bendita y aseguró: "No tengo nada para decir. Ellos me pidieron que me tome unos días. Ellos sabrán por qué".

Y al ser consultada sobre si es verdad que renunció al ciclo como se dijo minutos después, indicó: "Depende de ellos si me echan o no. Yo no renuncié y volveré cuando ellos me digan".