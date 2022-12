El hijo de Pinky realizó una fuerte acusación luego del velorio: "A mi mamá la..."

Este sábado se realizó el velorio en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Amigos y familiares estuvieron en el lugar, acompañándola y despidiéndola. Luego de eso, su hijo volvió a hablar y fue muy duro en su discurso.

Pinky

En diálogo con Implacables (El Nueve), cuando le preguntaron por sus últimos días, comenzó: “A mi mamá la abandonaron, la dejaron absolutamente de lado, desde amistades a los medios”.

Luego comentó:“Ella la estaba pasando muy mal, pero no solo por su problema de Alzheimer, sino por las circunstancias que la rodearon al final. Toda mi familia siente lo mismo y lo peor de todo es que ella también lo sentía”.

Con respecto a su enfermedad, indicó: “Quiero contarle a la gente que mi mamá estuvo lúcida hasta el final, aunque escuchaba mal. Cada tanto veía la televisión y estaba al tanto de lo que pasaba en el país, estaba muy triste por eso”.

Pinky

“Para mí es mejor que se haya ido y que no haya seguido viviendo esto que fue tan ingrato y tan lamentable. La verdad que como país y como sociedad dejamos mucho que desear. No me siento orgulloso de ser argentino, no nos merecemos nada”, dijo.

Por último, manifestó: “Yo quiero compartir esto con la gente que la quiso de verdad, que le ha demostrado su afecto toda la vida. A mi mamá la abandonaron en una situación muy adversa que no se lo deseo a nadie”.

Embed

Mirtha Legrand se emocionó al recordar a Pinky: "Fue una reina en la televisión"

El jueves pasado murió Lidia Satragno, Pinky, a los 87 años, protagonista de una destacada carrera en los medios por más de 50 años. Y anoche Mirtha Legrand la homenajeó con profunda emoción en su programa.

“Mis condolencias a la familia de Lidia Satragno, conocida por todos como Pinky, que falleció el último jueves a los 87 años”, comenzó la diva.

“Pinky fue una reina en la televisión, era la señora televisión de verdad. Una mujer muy inteligente, con un físico excepcional, bonita, preciosa, siempre bien vestida”, destacó La Chiqui.

“Era maravilloso verla, yo la veía todo el tiempo. La última vez que la vi habrá sido hace tres años, en una fiesta de las que hacía Gente. Estaba en silla de ruedas, yo estaba con Susana Giménez, la vimos y nos acercamos a saludarla. Yo creo que no me reconoció, pero ahí le di el último beso”, la recordó.

“La verdad fue una reina, una maravilla. La gente la adoraba. Y se fue, murió, la gran Pinky. Para ella todo mi amor, todo honor y toda gloria”, cerró.

Embed

RS Fotos