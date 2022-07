El hotel de los famosos: el fuerte dato de Melody Luz y Martín Salwe que reveló Majo Martino

“Cuando hablé con Alex, le pregunté si de verdad estaba enamorado de Melody, y él me dio a entender que no. Me dijo ‘vos me conocés’”, recordó Majo Martino en El Debate de El hotel de los famosos.

“Yo le dije ‘no hagas sufrir, no juegues con los sentimientos de la mujer, porque ella sí está muy enamorada de vos’. Para mí, él está enganchado y juega a hacerse el fuerte”, agregó Majo sobre Alex Caniggia.

A lo que Adrián Pallares consultó: “Una cosa sobre el tape de recién: cuando Martín la agarra a Melody, como que la consuela. ¿Ahí qué hay entre Martín y ella que nosotros no hayamos visto?”.

“Hay buena onda, buena onda”, aclaró Chanchi Estévez, presente en el programa. “Hay un pasado”, agregó picante Majo Martino.

Y ante la repregunta sobre esa situación entre la bailarina y el locutor, ella cerró el tema: “No, pregúntenle a ellos, pero hay un pasado”.

Majo Martino destrozó a Martín Salwe tras su paso por El hotel de los famosos

Majo Martino estuvo en LAM, América TV, y criticó duramente a Martín Salwe, con quien convivió en El hotel de los famosos. "¿Estás odiada con Salwe, no?", le preguntó Ángel de Brito a la periodista. "Sí, mal. Siento que me defraudó", argumentó la invitada.

Martino reveló que, antes de ingresar al reality, tenían una amistad, que se rompió para siempre. "Éramos muy amigos. Muchos dicen: 'es un juego'. Está bien. Nosotros sabíamos que nos íbamos a tener que votar, pero le llenó la cabeza a un montón de gente en mi contra y habló mal de mí", añadió.

La periodista remarcó que hay cosas que no se vieron de Salwe, que no se vieron al aire. "Habló de mi sexualidad y eso no salió en el reality", denunció. Por último, Martino advirtió que no perdonaría al locutor tras la experiencia en El hotel de los famosos. "Sentí que me faltó el respeto", sentenció.