Majo Martino destrozó a Martín Salwe tras su paso por El hotel de los famosos

Martino reveló que, antes de ingresar al reality, tenían una amistad, que se rompió para siempre.

"Éramos muy amigos. Muchos dicen: 'es un juego'. Está bien. Nosotros sabíamos que nos íbamos a tener que votar, pero le llenó la cabeza a un montón de gente en mi contra y habló mal de mí", añadió.

La periodista remarcó que hay cosas que no se vieron de Salwe, que no se vieron al aire. "Habló de mi sexualidad y eso no salió en el reality", denunció.

Por último, Martin advirtió que no perdonaría al locutor tras la experiencia en El hotel de los famosos. "Sentí que me faltó el respeto", sentenció.

Majo Martino habló de su relación con Locho Loccisano

En LAM, Majo Martino se refirió a los rumores de romance con Locho Loccisano, su ex compañero de El hotel de los famosos.

"Lo quiero mucho, pero no somos novios", aclaró la periodista.

"En las redes muchos dicen que sos panqueque, que entraste y lo usaste a Locho", señaló Ángel.

"Eso no fue así. Yo me fui y me fui", sentenció.