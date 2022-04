El hotel de los famosos: eliminación del Pato Galván y fuerte crítica al Chanchi Estévez

“A mí no me importa que me recuerden acá mañana. Sí con algunos me gustaría verlos cuando salga”, comentó el Pato antes de dedicarle unas emotivas palabras a cada uno de sus compañeros.

La fuerte critica del Pato Galván al Chanchi Estévez

Fueron todos elogios por parte del conductor El Pato Galván hacia casi todos sus compañeros salvo a uno de ellos, El Chanchi Estévez.

El Pato cortó con los elogios que venía dando al resto de sus compañeros y fue certero con el ex futbolista de Racing, quien había tenido su "boda" hace unas semanas con Sabrina Carballo.

"Chanchi, me voy con un gusto feo con vos, tengo que ser sincero. Esperaba conocer al Maxi del que se enamoró Sabrina (Carballo), el que me emocionó cuando se emociona, igual ojalá nos veamos afuera", precisó Galván. "Seguro", contestó Maximiliano.

Y luego cerró en general: "Muchísimas gracias a todos. Es increíble lo que pude aprender acá adentro. Soy de verdad de los que piensan que todos somos espejos de todo y estar acá me hizo aprender un montón desde el primer día".