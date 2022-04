La angustia de Rodrigo Noya tras su decisión de abandonar El Hotel de los Famosos

salida Noya grupo.jpg

Así, al no haber posibilidad de echarse para atrás más allá del pedido de algunos de sus compañeros como Alex Caniggia, si bien luego festejó si salida, el conductor le expresó “Particularmente, me reconforta pensar que vas a terminar este abrazando a tu hijo”. Y su respuesta no fue otra que "Es lo que más espero de verdad” con la voz entrecortada.

noya abrazos salida.jpg La despedida de Rodrigo Noya por parte de sus compañeros en El Hotel de los Famosos (El Trece).

Al mismo tiempo, Rodrigo Noya aseguró que de los 11 participantes que quedan jugando, "Todos tienen chance de ser finalistas y ganar", por lo que se fue tranquilo, entre abrazos y cánticos de 'la ardilla no se va', y con la sensación de que su misión está más que cumplida.

El sorpresivo pedido de Rodrigo Noya tras la eliminación de Matilda Blanco en El Hotel de los Famosos

En la noche del lunes pudo verse en la pantalla de El Trece la gala de la cuarta eliminación de El Hotel de los Famosos, donde Matilda Blanco y Sabrina Carballo se midieron en el desafío de la H para dirimir quién continuaría en el reality después de ser nominadas por sus compañeros. Pero Rodrigo Noya protagonizó en episodio inesperado, si bien ya había dado algunas pistas a lo largo de los últimos días con sus enojos.

Lo cierto es que a pesar de que la competencia fue bastante pareja, donde incluso muchos creyeron que podría darse un nuevo 'matildazo', finalmente la actriz logró derrotar a la asesora de imagen y consiguió su boleto para continuar dentro del hotel compitiendo por el premio final.

Matilda Blanco Rodrigo Noya.jpg Matilda Blancon y Rodrigo Noya en El Hotel de los Famosos (El Trece).

De esta manera, Blanco comenzó a despedirse de sus compañeros con palabras cariñosas agradeciendo la experiencia. Así, tras hablarle a Lisa Vera, Silvina Luna, Pato Galván, Alex Caniggia, Chanchi Estévez y Martín Salwe, llegó el turno de Rodrigo Noya, quien podía notarse un dejo de tristeza en su rostro.

Y lo que vendría continuación, un poco lo adelantó en la charla que mantuvo frente a cámara asegurando "Matilda desde que entró ha tenido grandes momentos en los juegos, y grandes momentos en la convivencia también. Creo que debería quedarse". Así, Matilda se dirigió al ex Agrandadytos diciéndole “Rodri no te conocía, pero encontré a una persona inteligente y avispada. ¡Te odié y te quise! ¡Te odié y te quise! ¡Ja, ja! La útima fue ‘te quise’”, y allí el actor tomó la palabra para pedir su lugar.

El pedido de Rodrigo Noya a los conductores de El Hotel de los Famosos

“Yo estoy medio nervioso, Chino. La situación me pone incómodo desde que arrancó porque toda esta semana estuve pensando mucho en estar acá, en este programa hermoso” fueron las primeras palabras de Rodrigo Noya para sorpresa de sus compañeros.

“Escucharla a Matilda decir todo lo que sucede, creo que nos pasa a todos, y me tiembla la voz porque me costó mucho tomar la decisión de no continuar. Quería aprovechar el momento para proponer si el lugar de Matilda lo podría tomar yo”, dejando a todos boquiabiertos.

rodrigo noya junto a martín salwe.jpg Rodrigo Noya junto a Martín Salwe cuando pidió tomar el lugar de la eliminada Matilda Blanco en El Hotel de los Famosos (El Trece).

Fue allí cuando el conductor, Leandro Leunis preguntó desconcertado “¿Por qué te querés ir? ¿Es una decisión tomada?”. “No me encuentro en el momento en el que estoy. No me encuentro. Me cuesta porque disfruto mucho este lugar, los juegos, la competencia. Lo que viene haciendo Matilda es digno de alguien que pueda tener la oportunidad de continuar, pero no es una decisión que pueda tomar yo”, reconoció Noya.

Frente a sus palabras, el conductor de El Hotel de los Famosos volvió a señalarle y repreguntarle a Rodrigo “La forma de irse de este hotel siempre es en el duelo de eliminación. No es que esto limita tu posibilidad de irte, para nada. ¿Seguís con tu idea de abandonar este hotel?”, dejando pendiente para este martes la resolución del abandono o no de Noya y si el programa acepta que tome el lugar de Matilda Blanco para ella pueda continuar en el hotel.