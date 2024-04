El impactante cargamento de repelentes que Cande Tinelli compró para volver a Argentina

Haciéndose eco de la escasez en Buenos Aires, la modelo compró un gran cargamento de repelentes para mosquitos y espirales y lo mostró en sus historias de Instagram.

"Decime que te vas a Argentina sin decirme que te vas a Argentina", escribió de forma irónica junto a la foto de los productos. Además, aclaró que fue idea de u marido, ya que no quería llevarse sorpresas al bajar del avión. "Coti va preparado", expresó.

Cande Tinelli repelentes de mosquito

Cande Tinelli aclaró las versiones de que su casamiento con Coti Sorokin no fue real

Este fin de semana Cande Tinelli y Coti Sorokin tuvieron su soñada fiesta de casamiento tras dos años en pareja. Pero como todo se mantuvo mayormente en la más estricta de las reservas, hubo quienes hasta deslizaron que no se habrían casado legalmente y sólo se habría tratado de un festejo.

Lo cierto es que desde Implacables (El Nueve), el programa que conduce Susana Roccasalvo, deslizaron esta teoría debido a la falta de imágenes de la unión civil de la pareja, así como también remarcaron la ausencia de personal religioso en la estancia donde se llevó a cabo el festejo.

Así, desde LAM (América TV) Ángel de Brito se refirió picante a "las primicias que dan" del programa de Roccasalvo. “Dijeron que no se habían casado Coti y Cande”, frente a la rotunda desmentida de Yanina Latorre y Marcela Feudale que estuvieron presentes en la ceremonia y vieron a la jueza de paz que los casó. Así como explicaron que no hubo boda religiosa, dado que Coti Sorokin se casó por iglesia en su matrimonio anterior, por lo que ahora ya no era posible.

Libreta de casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin -captura LAM.jpg

No obstante, el conductor de América mostró desde su teléfono celular la foto de la libreta de familia y el acta de casamiento que Cande le envió. Y acto seguido, la flamante esposa del cantante salió al aire para echar por tierra personalmente semejante versión.

“Estoy casada real, de mentira las bolas. No sé qué dicen a veces, y qué al pedo que están, por el amor de Dios. Semejante fiesta para casarnos en joda”, disparó Cande con su habitual tranquilidad pero visiblemente molesta.

Al tiempo que agregó irónica “¡Tres cambios de ropa metí y se casaban en joda la boluda!”. Por último, explicó por qué quiso cambiar de look tantas veces durante el festejo: “Si no jugaba ahí, ¿cuándo?”.