El impactante relato de Eduardo de la Puente tras haber sufrido un ACV: "Pegó en el palo"

En las últimas horas se conoció que el ex CQC recibió el alta. “No han quedado secuelas pero obviamente ahora se viene toda una retahíla de estudios que tienen nombres que parecen temas de Spinetta. Pero bueno, habrá que cuidarse y etcétera”, relató en un video que compartió en dicha red social.

"Quiero agradecer a mucha gente, a la gente del Sanatorio Los Arcos, que es increíble lo bien que me han atendido, increíble el profesionalismo que tienen, y el amor que tienen por su profesión. A mi familia, puntualmente a mi mujer, Ana, que sigue siendo mi mujer, a mi suegra, Ana también, que sigue siendo mi suegra, a mi hijo Martín, a mi hermano Pablo, y a todo un montón de familia que por suerte he recuperado", siguió.

"También quiero agradecer muchísimo a dos amigazos que me están cuidando un montón, de hecho estoy haciendo convalecencia en su casa por un par de días, hasta que vuelva a salir a las pistas. Y quiero agradecerle también a toda la gente que se sumó y que me expresó su apoyo incondicional y expresó su amor. Desde las redes, desde WhatsApp, hay un montón de mensajes que no he contestado pero bueno desde acá quiero que sepan que me han hecho muy bien, me han hecho sentir muy bien, me han hecho sentir muy querido, me han ayudado muchísimo en esta recuperación", agregó.

Y finalizó: "Si todo va bien y si los estudios me lo permiten este sábado ya voy a volver a Rock and Pop, para hacer Clásico de clásicos y a retomar nuestra vida normalmente. Estamos de vuelta, pegó en el palo y salió. Hay que agradecerlo, y bueno, como dijo alguien hoy, evidentemente arriba no me quieren porque me han dejado acá abajo, por un tiempo. Muchísimas gracias por todo, de todo corazón, y de todo corazón en serio”.

Eduardo de la Puente como nunca contra Mario Pergolini: "Yo le limpié la mierd... del culo"

Gustavo Olmedo y Eduardo de la Puente, dos ex amigos y compañeros de Mario Pergolini, se reunieron para el podcast de Quemar un patrullero y prendieron fuego al periodista, dijeron cosas que nunca se habían animado a admitir.

Dolido, Eduardo contó que siempre salió a “protegerlo” porque era su amigo, pero cuando empezaron los cambios fuertes no notó nada hasta que todo terminó muy mal entre ellos.

“Una cosa de la que no me arrepiento, pero que sí que en un momento me hizo sentir un boludo. Durante 20 años saque la cara por un tipo que terminó haciendo lo que hizo”, dijo Eduardo.

“Era mi amigo, el que durante un año y medio acobije en mi casa de la Boca. O sea, era justificarlo desde un montón de lugares injustificables, que estaba cuidando mi quinta”, admitió.

“Es verdad que lo defendíamos a muerte. Y tuvimos mucho que ver en que se sostuviera todo lo que se sostuvo y llegará hasta donde llegó”, indicó.

Además, contó intimidades muy fuertes de su vínculo con Pergolini como que envidió que tuviera una banda de rock, Eduardo es parte aún de Tristemente Célebres, y contó que también le cayó muy mal que se separara de su mujer.

“Si tenés que hablar de círculo íntimo tenés que hablar de su familia y de mi. Porque vivimos juntos, yo le limpié el vómito al chabón. Porque también lo tuve tratando de estudiar en la universidad del Rock,eh vieja quiero ser rockero, me gusta el rock. Porque le conocí todos sus lados brillantes, de talentos y su lado de habilidad”.

“También le conocí sus miserias. Le conocí sus miedos y le limpié la mierda del culo. Estuve demasiado cerca de él y esas es una de las peores cosas que pude haber hecho en mi relación con él. Porque el chabón a veces reclamaba sabiendo que yo sabía”, dijo.

“El me envidiaba porque había cosas que él quería hacer y no podía: que yo haya tenido una banda le molestó mucho”, dijo y agregó: “le molestó mucho que yo me separará. No es algo que yo esté orgulloso ni mucho menos. (...) Yo sé que a él le molesto”.

“¿Qué tuvieras el valor de hacerlo?”, preguntó Olmedo y Eduardo respondió que sí.