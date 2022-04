La increíble confesión de Mario Pergolini sobre la tecnología que no usa

Mario-Pergolini-4.jpg Mario Pergolini, conductor y empresario.

Fue allí cuando Mario Pergolini se despachó disparando que no entiende a todos aquellos que aseguran “Yo sin WhatsApp no podría vivir”. E inmediatamente reveló la recomendación que suele dar, explicando "Y a todos les digo: 'Bueno, intentalo a ver si podés vivir, vas a ver que podés'”.

Y como intenta ser consecuente con sus palabras, el conductor de casi 58 años aseguró que quienes trabajan con él jamás recibirán un mensaje suyo fuera del horario laboral. "No es que a las 9 de la noche mandás un WhatsApp diciendo: 'Acordate mañana de traerme tal papel'. En el mismo horario que tenés para trabajar... podés decirle lo que necesites", concluyó el ex conductor de ciclos como La TV ataca, Hacelo por mí o CQC.

La dura relación de Mario Pergolini con su padre: "No me produjo nada su muerte"

Mario Pergolini se reencontró hace un tiempo con Andy Kusnetzoff en Urbana Play, durante el festejo de los 20 años del ciclo Perros de la calle.

La charla entre los dos conductores y ex compañeros de CQC fue muy larga. Sin embargo, Andy Kusnetzoff sacó a la luz una historia con el padre de Mario Pergolini que ocurrió en el 2001 cuando el actual animador de PH estaba al frente del reality El Bar.

andy kusnetzoff mario pergolini captura.jpg El reencuentro de Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff en los 20 años de Perros de la calle, el programa de radio del segundo.

“Viene un chabón alto, dos metros, flaco, fumando, ojos claros. Me dice: ‘Vos sos Andy... Escuchame: quiero ver a Mario’. Y yo le digo: ‘No está'. Me contestó: ‘Soy el papá'. Fue en el año 2001. Para mí era tabú, no se hablaba del tema, él contaba en entrevistas que se llevaba mal... ¿Qué hago con esto? Yo me sentía responsable, él encima no estaba...”, relató Andy Kusnetzoff. Y allí Mario aclaró: “Murió mi papá, Andy, te quiero decir...”.

“¿No te produjo nada?”, insistió Kusnetzoff. Y Pergolini cerró: “No, nada... Te ponés a hablar con tu hermana, tuvimos que ver el departamento... En algún momento tenés algo, obvio. Mucha gente te dice: ‘Vas a ver que si no lo arreglás, te va a quedar algo pendiente’. En terapia es algo que charlás. Pero yo lo solucioné por otro lado, creo que lo solucioné con él. Lo había arreglado hace mucho tiempo”.