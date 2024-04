Preocupación por la salud de Eduardo de la Puente: sufrió un ACV y tuvo que ser internado

Embed

"Estoy siendo muy bien atendido por los médicos. Estoy acompañado por mi familia, por amigos, que me están cuidando muchos, y por esta maquinita que hace 'pin' (monitor de signos). Cosas que pasan, pronto habrá más información", agregó.

En el posteo, el ex CQC recibió mensajes de apoyo de varias figuras del medio. "No, Edu! Y nosotros pensando que era dengue! Menos mal que fuiste al médico! Mejorate!", escribió el periodista Alexis Puig. "Fuerza, Edu! Acá esperamos tu regreso!", expresó la locutora Martina Soto Pose. "Abrazo enorme, Edu querido!", sumó Miss Bolivia.

Eduardo de la Puente como nunca contra Mario Pergolini: "Yo le limpié la mierd... del culo"

Gustavo Olmedo y Eduardo de la Puente, dos ex amigos y compañeros de Mario Pergolini, se reunieron para el podcast de Quemar un patrullero y prendieron fuego al periodista, dijeron cosas que nunca se habían animado a admitir.

Dolido, Eduardo contó que siempre salió a “protegerlo” porque era su amigo, pero cuando empezaron los cambios fuertes no notó nada hasta que todo terminó muy mal entre ellos.

“Una cosa de la que no me arrepiento, pero que sí que en un momento me hizo sentir un boludo. Durante 20 años saque la cara por un tipo que terminó haciendo lo que hizo”, dijo Eduardo.

“Era mi amigo, el que durante un año y medio acobije en mi casa de la Boca. O sea, era justificarlo desde un montón de lugares injustificables, que estaba cuidando mi quinta”, admitió.

“Es verdad que lo defendíamos a muerte. Y tuvimos mucho que ver en que se sostuviera todo lo que se sostuvo y llegará hasta donde llegó”, indicó.

Además, contó intimidades muy fuertes de su vínculo con Pergolini como que envidió que tuviera una banda de rock, Eduardo es parte aún de Tristemente Célebres, y contó que también le cayó muy mal que se separara de su mujer.

“Si tenés que hablar de círculo íntimo tenés que hablar de su familia y de mi. Porque vivimos juntos, yo le limpié el vómito al chabón. Porque también lo tuve tratando de estudiar en la universidad del Rock,eh vieja quiero ser rockero, me gusta el rock. Porque le conocí todos sus lados brillantes, de talentos y su lado de habilidad”.

“También le conocí sus miserias. Le conocí sus miedos y le limpié la mierda del culo. Estuve demasiado cerca de él y esas es una de las peores cosas que pude haber hecho en mi relación con él. Porque el chabón a veces reclamaba sabiendo que yo sabía”, dijo.

“El me envidiaba porque había cosas que él quería hacer y no podía: que yo haya tenido una banda le molestó mucho”, dijo y agregó: “le molestó mucho que yo me separará. No es algo que yo esté orgulloso ni mucho menos. (...) Yo sé que a él le molesto”.

“¿Qué tuvieras el valor de hacerlo?”, preguntó Olmedo y Eduardo respondió que sí.