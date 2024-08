El impactante relato de Mariana Brey tras ser operada de urgencia: "Sentí miedo y dolor"

Mariana explicó que, aunque pese al miedo, debió tomar una decisión. “¿Qué es mejor? Soportar y resistir hasta llegar al límite. ¿Hasta que el cuerpo diga basta ? O hacerme fuerte, rodearme de buenos profesionales, consultar distintas voces, y escuchar a los amigos que hayan pasado por algo similar. Para finalmente decidir”, siguió.

image.png

La panelista mencionó que el dolor era cada vez más fuerte. “No me gustan lo quirófanos, no me gusta la anestesia, no me gusta que entren en mi cuerpo. Y estos miedos tienen historia, viene de la niñez, algún día lo contaré. En esta oportunidad, Estaba de viaje disfrutando del verano Europeo cuando se reiteró un dolor en mi panza, como unas puntadas que me quitaban el aire”, señaló.

"Ahí no tuve miedo pero si tomé conciencia que no podía dejarme estar más y que tenía que tomar una firme decisión. Para no ponerme en riesgo, teniendo que salir de urgencia a internarme y que termine siendo algo de mayor gravedad. Al regreso me puse en contacto con los médicos que me explicaron la importancia de hacerlo con tranquilidad y que el proceso sea algo más liviano, gestionando mis dudas y miedos. Tenía que sacar la Vesícula de mi cuerpo“, continuó.

Mariana finalizó contando que todo salió bien, más allá de las emociones que la atravesaron. "Desperté de la anestesia con lágrimas y sin aire. Mi experiencia por primera vez a la anestesia total, fue muy poco agradable. No pude pegarme ningún viaje lindo, jaja. Sentí miedo y dolor. Todo salió impecable y ya estoy recuperándome en mi casa. Con Estricta dieta y descanso. Rodeada del amor de la familia y amigos. Quiero agradecer al equipo de profesionales que me acompañaron y me contuvieron en esta parte del camino”, sentenció.

La picante respuesta de Mariana Brey a Barby Franco luego de su sensual chichoneo con Fernando Burlando

El encuentro de Mariana Brey y Fernando Burlando en el programa de Mirtha Legrand generó un claro enojo por parte de Barby Franco, actual pareja del famoso abogado.

La molestia de la modelo tiene que ver con que en el pasado el padre de su hija y la panelista de Socios del espectáculo (El Trece) tuvieron un breve romance, y durante el almuerzo televisivo Chiquita Legrand no tuvo mejor idea que recordar aquel viejo amor, generando entre ambos un pícaro ida y vuelta.

Así las cosas, entrevistada por Intrusos (América TV), Mariana Brey se refirió al tema e intentó bajarle el tono al enojo de Franco. "No estoy al tanto de que Barby está enojada", declaró de entrada.

Fernando Burlando y Mariana Brey en la mesa de Mirtha Legrand - captura Intrusos.jpg

Al tiempo que el cronista le recordó que "ella dijo que no le había gustado el chichoneo que tuvieron en lo de Mirtha", a lo que la periodista explicó: "Bueno, pero no fue nada del otro mundo. Fue una pregunta de Mirtha que nosotros manejamos con humor y nos reímos de la situación. Le explicamos que ya pasaron muchísimos años. Como dijimos ahí mismo: 'Éramos muy jóvenes'".

En tanto, sobre si Burlando le mencionó alguna incomodidad sobre el asunto, Mariana Brey fue tajante. "No, Fernando es muy relajado. Nos conocemos hace muchos años. Tengo una relación con él de mucha amistad. No fue ni más ni menos que lo que pasó al aire. No pasó nada antes ni después del aire", aseguró.

Por último, ante la consulta del notero de América sobre si se había comunicado con la mujer de Burlando para aclarar lo ocurrido, Mariana Brey concluyó picante: "No, no hablamos pero mil veces me la he cruzado y mil veces hemos charlado. Ahora, después de lo que pasó en lo de Mirtha, no sé. Eso ya es algo que nos excede a nosotros".