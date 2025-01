El impensado comentario de Lauty Gram sobre el escándalo de la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

Claro que intentó despegarse de los dimes y diretes. "La verdad que en el chisme no estoy metido porque estoy con otras cosas justo ahora, con la música y eso y no le estoy dando mucha bola”, lanzó restándole importancia al escandalete judicial y mediático.

"Terminamos en una re buena onda con la mina, yo después de eso no hablé más nada. Imaginate que no hablo como hace seis meses con la mina", agregó cauto y sobre las stories de Yanina Latorre que detallan a diario las novedades del caso, confesó: “Veo las cosas que sube, pero me da paja leer todos los textos que pone algunas veces. Así que capaz que me pierdo con la novela, pero bueno, es algo que a la gente le gusta ver y que a ella y su pareja les sirve”.

Por último, insistió con su mensaje buena onda para con la China y Mauro, sin dejar de pensar en todo lo que pueden facturar: “Que le metan porque es algo que les da mucha exposición. Si te ponés a pensar, imaginate que todo el país está hablando de eso. Imaginate la publicidad gratis que tienen“.

El primer viaje de Mauro Icardi y La China Suárez: las fotos

El viernes pasado, en su cuenta de Instagram, Mauro Icardi compartió fotos junto a su nueva pareja, Eugenia China Suárez, y seguramente hará estallar de bronca a Wanda Nara.

El jugador y la actriz decidieron hacer un viaje para coronar que viven libremente su historia de amor. La pareja partió a Mar del Plata y se mostraron muy enamorados y felices en un vuelo privado.

En el posteo de Instagram, Mauro mencionó a la China Suárez y sumó el emoji de un corazón. Minutos antes, Yanina Latorre dio detalles de esta salida en algunos posteos que compartió en Instagram Stories: “Hoy, la China tiene un evento en la Costa argentina y la lleva Mauro, amooor. Los tortolitos. ¿No es un montón? Le gusta lo mediático, imaginátelos a los dos en la playa argentina”, comenzó diciendo.

“Todo indicaría que la China y Mauro van a Mar del Plata en avión privado. O sea que es más caro el trayecto que lo que puede ganar ella en el evento. Me dicen que el evento podría ser en Mute (MDQ). De nada. Hay quien dice que también iría al evento de Stella Artois”, agregó.