El imperdible video que subió Luciana Salazar de su hija Matilda: "Sos tan lo más"

Los fanáticos quedaron asombrados por el talento de la niña y comentaron: “¡Bravo Matu! Tan chiquita y ya puede cantar una escala de 5ta”; “Tiene oído”; “Una futura artista en proceso”; “Me volví loca de amor”, entre otros mensajes.

Tanto madre e hija son fashionistas. En sus perfiles de Instagram, porque ambas tienen cuentas en esa red social, siempre muestran sus outfits combinados que no pasan desapercibido. Pero la moda no es su único interés. También las chicas disfrutan de salir a tomar el té, como lo han mostrado en reiteradas oportunidades.

Luciana Salazar denunciará a Martín Redrado por "hostigamiento digital"

Aunque la separación de Luciana Salazar y Martín Redrado viene de larga data, todavía continúan los conflictos entre la expareja. La modelo desde las redes sociales aseguró que denunciará al economista.

Desde las redes sociales, Luciana escribió: "Me mandan pruebas de que mi ex compraría trolls para bardearme a mí y halagarse a él mismo. El nivel de obsesión que maneja. Igual no me sorprende, ya me lo imaginaba".

"Con todo lo que hizo y hace, tanto a mi hija como a mí, demostró ser una persona que no mide y que no le importa nada... Peligroso con nosotras sí, y mucho... Por eso, lucho por proteger a Matilda", dijo Salazar quien sostuvo que su ex le da “miedo”.

"Imaginate que él se metió con mi hija, que es lo más sagrado que tengo", agregó y además sostuvo que está juntando todas las pruebas contra Redrado para denunciarlo por "hostigamiento digital agravado".