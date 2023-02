Luciana Salazar compartió la tremenda angustia que pasa su hija Matilda: "Me parte el alma"

luciana salazar.jpg

Lo cierto es que desde Instagram, Luciana compartió la terrible angustia que está pasando su pequeña hija Matilda Salazar hace unos días por la muerte de la abuela de una compañerita, tema que la sensibilizó mucho.

"Que tema los niños cuando empiezan a tomar conciencia de la muerte. Mi hija está pasando por un momento de angustia por este tema, ya que a una compañerita se le murió su abuela y para Matilda sus abuelos son todo para ella", precisó Luciana Salazar en sus historias de Instagram.

Y agregó preocupada al respecto: "Me llora con una angustia que me parte el alma. Me está preguntando mucho por este tema. Es normal en esta edad esos planteos?".

La tierna y curiosa charla de la hija de Luciana Salazar con su abuelo

Luciana Salazar sorprendió al revelar una particular y tierna charla que tuvo su hija Matilda con el abuelo. En sus historias de Instagram, Luli mostró la conversación vía WhatsApp que tuvo con su madre, Liliana Moreso, donde ella le contaba cómo fue el particular diálogo entre la niña y Fernando Salazar, padre de la rubia.

“Conversación entre Matu y Fer”, comienza el mensaje que recibió la modelo. “Fer: ¿Sabés que hoy era el cumple de mi papá?”, le dice el abuelo a Matilda haciendo referencia a la coincidencia entre el cumpleaños de ella y de su bisabuelo. “Matu: ¿Y dónde está tu papá?”, le pregunta la nieta con curiosidad.

“Fer: Mi papá se murió, está en el cielo”, se lee que le contesta el abuelo y la hija de Luciana Salazar preguntó con toda su inocencia: “¿Querés que le pregunte a Dios para que venga?”, cuenta la abuela que responde la pequeña.

En la captura de pantalla se lee lo que pasó luego de que Matilda le dijo eso a su abuelo: “Se la escucha hablar con Dios y la dice a Fer, ‘silencio que estoy hablando con Dios’”, detalló la madre de Luciana en el chat.

A lo que Luciana mostró en sus historias de Instagram la captura de WhatsApp, junto a un corazón, y explicó: “Mi mamá me manda esto recién, conversación de Matu con su abuelo Fer. Más dulce e inocente ella”.