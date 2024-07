El importante avance en la demanda que le hizo Nahir Galarza al psicólogo Gabriel Cartañá

"Violación del Secreto Profesional" además de por "falsificar la firma" de su ex paciente en una carta de supuesto consentimiento para revelar su diagnóstico en los medios donde se presentaba como "el psicólogo de Nahir" aprovechando la popularidad del caso.

La demanda contra el mediático psicólogo está caratulada “Nahir Galarza C/ Cartañá Borlenghi Gabriel S/Daños y Perjuicios”, y tramitó desde 2022 en el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Paraná, a cargo de la Jueza Elena Beatriz Albornoz.

Ahora, y por una cuestión de competencia, la causa recayó en el Juzgado Civil N° 80 a cargo del Juez, Dr. Eugenio Labeu, Secretaría N° 110 a cargo del Dr. Ignacio Bravo D'andre y con intervención de la Fiscalía en lo Civil y Comercial N° 3 a cargo de la fiscal Dra. Raquel Mercante.

Según señaló Galarza en su denuncia, Cartañá se ofreció en 2018 de forma insistente a efectuar las pericias. El psicólogo realizaría tres viajes a visitarla en su celda de la Comisaría de la Minoridad y las Mujer en la ciudad de Gualeguaychú, y le practicaría una docena test con la intención de que fueran sumados al expediente.

Según manifiestó en su momento la defensa de Galarza, a cargo del Dr. Horacio Dargainz, "Cartañá solo le realizó dos entrevistas de 40 minutos, y luego envió “una pericia básica e incompleta en materia de los supuestos test que fue rechazada de plano por su inconsistencia de rigor profesional y por ende jamás se utilizó en el juicio oral".

"Menos mal que no me abrí con él, para mi solo era un viejo baboso que decía las mismas boludeces que en Bendita”, habría resumido Galarza (según consta en el libro “El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchameinto Mediatico” de su ex vocero Jorge Zonzini)

“La decisión fue demandar en forma penal y civil para que ninguna otra mujer adolescente deba pasar por una vejación tal a su intimidad, ser vulnerada en espacios televisivos para beneficio económico del imputado, sin ningún tipo de escrúpulos e incumpliendo con el debido secreto profesional”, expresó entonces el Dr. Horacio Dargainz.

Cartañá argumentó que la denuncia era “una maniobra de promoción" y no iba a prosperar. Asimismo, presentó un carta con la supuesta firma de Nahir Galarza aceptando que el psicólogo pudiera divulgar en los medios la intimidad todo lo conversado durante la fallida pericia, documento que la querella denunció por apócrifo. Que la firma no era de Nahir Galarza se probó recientemente con el documento ya peritado por peritos calígrafos de parte y oficiales, por lo que al mediático le podría caber, a su vez, el delito especificado en el Artículo N° 172 del Código Penal, que dictamina que "si el instrumento falso o ideológicamente falso tiene como fin controvertir el objeto de la demanda, es una estafa procesal, que se comete al inducir mediante ardid o engaño a un Juez para que emita una resolución en perjuicio de la otra parte".

El código expresa que tal crimen "será reprimido con prisión de un mes a seis años", por lo que la situación procesal de Cartaña se agravaría: se suma la ruptura del secreto profesional y el daño por divulgar un diagnóstico sin autorización de la paciente.

La notificación incorporada a la causa se efectuó en el domicilio actual del imputado recibida y firmada de su puño y letra por su hermana la señora Mónica Cartaña quien vive con él y también oficia como su Comunity Manager.

No es la primera vez que personajes famosos y "mediáticos de la salud mental" son demandados. Ya, con anterioridad, habían sucedido hechos escandalosos con la demanda a el psicólogo Gervasio Diaz Castelli en el caso del suicidio de la ex Gran Hermano, Rocío Gancedo, o del médico y terapeuta gestáltico el Dr. Jorge Bucay por denuncias de plagio, entre otros.

