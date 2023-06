El incómodo momento que vivió Sofía Martínez en la despedida de Juan Román Riquelme

Embed

Ahí, el Coco Basile se levantó del asiento y la interrumpió. “Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”, le dijo a Sofía de mala manera, casi retándola.

Acto seguido, la periodista deportiva le explicó al entrenador que la habían autorizado a ingresar porque no había ningún jugador cambiándose. “Eso desde ya, si hay alguno cambiándose... A mí me avisaron que no había nadie cambiándose. Si están cambiándose nos vamos”, le dijo.

Después, Martínez miró a su alrededor para ver si había algún futbolista vistiéndose y le respondió a Basile: “No se está cambiando nadie Coco, me la estás re haciendo me parece. Es que no hay ninguno cambiándose, me está mintiendo”. Al fondo se lo ve a Lionel Messi quien miró la escena sorprendido.

El mensaje de Sofía Martínez tras la consagración de Argentina y sus emotivas palabras a Messi

Sofía Martínez se volvió viral en las redes después del triunfo ante Croacia al hablarle desde el corazón a Lionel Messi minutos después de terminado el partido por la semifinal del Mundial Qatar 2022.

"Lo ultimo que te voy a decir no es una pregunta... Se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa. Quiero decirte que más allá del resultado. hay algo que no te va a sacar nadie... Atravesaste a cada uno de los Argentinos. De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, la original, la trucha o la inventada. Marcaste la vida de todos", le dijo Sofía Martínez con mucha emoción a Messi.

"Para mi es más grande que cualquier copa del mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. Ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés, así que gracias Capitán", finalizó.