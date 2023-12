El increíble testimonio del papá de Santi Maratea tras ser diagnosticado con cáncer por tercera vez

Rafael Maratea comienzo quimioterapia .jpg

"En el primer cáncer me encontré desorientado, tenía 32 años, mis hijos chiquitos, tenía tristeza, angustia, esa fue mi sensación decir: '¡Pará! No empecé a vivir y ya me estoy muriendo'. Porque el cáncer se asocia directamente a la muerte. No hay un término medio. El segundo cáncer me agarra enojado. La pregunta fue: '¿Otra vez?'. Y este, paradójicamente, me agarra en paz", confío con valiente entereza.

Así, mientras confesó con una extraordinaria hidalguía: “Yo no puedo controlar mi destino. Me pongo en manos del universo y si me tengo que ir, habrá llegado mi hora. Lo tomo hasta con alegría”, lo cierto es que hace dos días comenzó nuevamente con la quimioterapia, tomándolo asombrosamente con la mejor de las predisposiciones. Tan es así que hasta compartió parte del comienzo de la sesión cantando mientras corría la medicación por sus venas.

Embed

El concientizador mensaje del papá de Santi Maratea tras la aparición de su tercer cáncer

Pero eso no fue todo. Porque tras ello, Rafael Maratea subió un extenso video a su perfil de Instagram, donde relató brevemente su derrotero y hasta se permitió bromear sobre algunos aspecto íntimos de su edad, donde confió sentirse "con una energía rebosante" tras la primera quimio.

Asimismo dejó un profundo mensaje al asegurar que "seguramente tengo algo que aprender" con esto que le está pasando. Y allí puntualizó que es el alma quien tiene que aprender a través de la experiencia, al afirmar contundente: "Cuando el alma entiende que aprendió y aprehendió y experimentó todo lo que tiene que experimentar, se va. Y eso es la muerte".

Santi y Rafael Maratea.jpg

Por último, aseguró que algo tendrá que aprender, de lo contrario "ya estaría muerto" después del tercer cáncer, por lo que afirmó tomarlo con "buena onda".

Y mientras dejó claro que la única certeza que tiene el ser humano es que la muerte es inevitable, es en ese momento en el que se toma conciencia que se puede "empezar a estirar su vida con un sentido". De esta manera, afirmó que de aquí en mas vibrará con la vida por el tiempo que sea, tanto en el trabajo, en las relaciones, en la familia, los amigos y se dará a la tarea de disfrutar cada momento de la mejor manera.