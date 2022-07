María Becerra mostró sus cambios físicos tras engordar 7 kilos

Su extrema delgadez la llevó a estar en conflicto siempre con su cuerpo e incluso reveló que los comentarios y el bullying que sufrió no la ayudaban.

"La he pasado mal con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido... Más que nada de chica. He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en todos lados", dijo.

"Años que no usé jeans, calzas, vestidos, polleras, short", contó ya que siempre usó ropa ancha para parecer más grande.

"Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago... Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima", indicó mostrando la evolución.

María comenzó el entrenamiento con 41 kilos, luego subió 5 y ahora 7 más.

becerra.jpg

El futbolista internacional que quiere conquistar a María Becerra

En medio de un vivo que hacía María Becerra en su cuenta de Instagram recibió un piropo inesperado de una gran figura del fútbol italiano.

La ex de Rusherking estaba con su familia, hablando a cámara cuando Dusan Vlahovic la piropeó y sorprendió a todos. Dusan es un deportista serbio de 22 años y que se animó a escribirle: “Eres muy linda“, a la artista argentina.

Vlahovic es delantero de la Juventus y se luce con su equipo. Además, como si fuera poco, es muy amigo de Paulo Dybala por lo que se entiende que llegó a la música de Becerra y no para de likearle sus fotos y videos en las redes.

El jugador hoy tiene su pase cotizado en unos 85 millones de euros, si es que algún club se interesa en él. Por el momento, Dusan solo mostró que le interesa llegar a la argentina para conquistar a “la nena” de nuestro país.