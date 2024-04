Nancy Pazos criticó sin filtro a Furia tras su escandaloso enfrentamiento con Coti en Gran Hermano

Cruce Furia y Coti en GH - captura A la Barbarossa.jpg

En tanto, a modo de reflexión sobre la provocación de Furia a Coti, aseguró contundente que “el beso estuvo de más. No se le pega ni tampoco se besa a nadie que no quiera”.

Por último, Nancy Pazos remarcó: “No importa si sos hombre o mujer. Está mal”.

El análisis de los compañeros de Nancy Pazos sobre el enfrentamiento de Coti y Furia

Claro que en la mesa de A la Barbarossa, el resto de los panelistas también sentaron posición sobre la escandalosa pelea entre Furia y Coti Romero.

Mientras que para Analía Franchin fue "una vergüenza" lo que pasó entre las participantes de Gran Hermano 2023, Gastón Trezeguet tuvo una opinión completamente diferente.

“Me parece también que lo de Coti es un mensaje para dentro de la casa y también para nosotros, para el afuera decir, ‘yo no me voy a amedrentar frente a una Furia, me voy a parar de manos’, y va con las manos atrás”, argumentó el ex GH.

Así como también agregó: “Lo que es interesante para mí resaltar de este enfrentamiento que estamos viendo es que a todos les venía bien. Nadie se metió. Porque cualquiera, voy a decir algo horrible, pero cualquiera que le dé un cachetazo a la otra sabían que se iba de juego”, sentenció el también analista de Gran Hermano sobre la pasiva actitud del resto de los competidores.