Escándalo por la salida de Furia de Gran Hermano: acusan a la producción de trasgredir las normas del juego

Más tarde, en Telefe Noticias confirmaron que Furia se sometió a unos estudios médicos, algunos valores no dieron bien y, por esa razón, le indicaron exámenes complementarios. Además, precisaron que lo que tiene la jugadora es una infección urinaria.

En Twitter, Ángel de Brito comentó un posteo, en el cual se informaba el cuadro que afecta a la estratega. Suspicaz como siempre, el conductor de LAM acotó: "¿Tanta especulación por esto?".

En los comentarios del mensaje del periodista, muchos fans de Gran Hermano cuestionaron a la producción por la decisión de romper el aislamiento, la regla más importante del formato: "Sabrina tenía lo mismo cuando entro la segunda vez por los golden tickets y no la sacaron para chequear nada", "Por una infección no se sale . Hubo otra participante que tuvo y le dieron antibióticos", "Tan urgente no es porque dijeron que recién se va a la noche".

La reacción de la casa cuando Furia anunció su salida de Gran Hermano

Es un hecho. Julia Scaglione, más conocida como Furia de Gran Hermano, va a dejar el juego. ¿El motivo? La jugadora comenzó a tener algunos malestares y tiene que salir para someterse a estudios, según indicaron los médicos que la revisaron.

Este martes, la estratega informó a sus compañeros de su situación, pero les aclaró que su salida se comunicará oficialmente en la gala de esta noche. "Hoy a la noche voy a dar una noticia", fueron sus palabras.

En la casa hay desconcierto porque no todos saben concretamente qué es lo que tiene Furia. Según trascendió, le realizaron estudios de rutina, algunos valores no dieron bien y tiene que someterse a otros exámenes.

En las redes sociales, los fans de Gran Hermano especulaban con la posibilidad de un embarazo. Lo cierto es que se conoce hasta ahora es que tiene una infección urinaria, que los profesionales que la atienden quieren estudiar con mayor cuidado.