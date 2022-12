El inesperado malestar entre Susana Giménez y su hija, Mercedes Sarrabayrouse

Embed

¿El motivo? "Se sintió sola porque Susana fue a disfrutar del Mundial, pero también a trabajar, a grabar cosas con Marley", precisó Luis Ventura en el ciclo de Karina Mazzocco.

La diva no tomó para nada bien esa decisión de su hija. "Mecha no se sintió a gusto. Por eso, se volvió. Pasa que a Susana esto no le cayó bien", cerró el periodista.

Susana Giménez partió al Mundial Qatar 2022 junto a su familia: las fotos

Al igual que lo hizo Marcelo Tinelli hace unos días con su hijo Lorenzo, Lolo, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (ver fotos), Susana Giménez partió hacia el Mundial Qatar 2022.

susana gimenez 3.jpg

La conductora tomó un vuelo rumbo a Qatar vía San Pablo, en compañía de su hija Mercedes Sarrabayrouse, y su nieta, Lucía Celasco.

Las tres se acercaron al aeropuerto en compañía del chofer de la diva. También se encontraba el nieto de Susana, Manuel Celasco, junto a su novia, quien se acercó al lugar llevado por su papá, Eduardo Celasco.

En el vuelo de primera clase se encontraban también varios ex jugadores de Argentina como el Chino Carlos Tapia, el Pato Ubaldo Fillol, el Negro Héctor Enrique, y otros más que posaron junto a la conductora y no podían creer que viajaban con ella en el mismo vuelo.