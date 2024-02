El inesperado mensaje de amor de Leo Alturria a Lizy Tagliani: "Creo que seguís..."

Y remarcó sobre su relación con la conductora, que no terminó de la mejor manera: "Me llenó de amor sincero y aprendí a valorar eso porque estaba solo en Buenos Aire, la conocí y me cambió la vida”.

Leo Alturria, que cumplió años, señaló en diálogo con Matías Vázquez: “Todavía no me mandó ningún mensajito. En realidad lo esperaba como todos los años porque yo el año pasado, para septiembre, la saludé, y me respondió obviamente con un ‘gracias’ cortito, quizá por respeto a su pareja, nada más".

Y fue picante a la hora de opinar de la boda de su ex con Sebastián Nebot: "Creo que si alguien se casa es por amor, pero no la veo feliz, creo que si ella sería feliz si estaría conmigo. Hay un dicho que dice: un clavo saca otro clavo".

"Para casarse hay que estar enamorado realmente y yo creo que vos seguís enamorada de mí. Si se da la situación volvería con Lizy, me encantaría", cerró firme Leo Alturria.

El sorpresivo anuncio de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot con el que agrandaron la familia: "¡Bienvenidas!"

Cuando falta apenas algo más de un mes para cumplir su primer año de casados el próximo 23 de marzo, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot han demostrado lo felices que son y la hermosa familia que han formado, en principio con sus varias mascotas.

Y si bien la idea de la conductora de Telefe y el mendocino es adoptar un bebé en un futuro no muy lejano, por el momento son sus mascotas quienes ejercen el rol de sus hijitos dentro del hogar.

Así las cosas, en las últimas horas Lizy y Sebastián compartieron desde sus redes sociales la decisión de adoptar dos perritas que rescataron de la calle, para sumarse a las varias mascotas que ya tienen.

"Primicia dos integrantes nuevas en la familia recientemente rescatadas!!! Bienvenidas Mimi y Norma", escribió Nebot junto al video en el que se la puede ver a Lizy jugando y dándole de comer a las cachorritas.

“Mirá lo que rescatamos”, se la oye decir a Tagliani mientras asegura que “Hay que castrar y no abandonar a los animales. No puede ser, miren cómo está esta perrita”.

Al tiempo que reveló que las bautizaron con esos nombres, por las recordadas vedettes y hermanas Norma y Mimi Pons.