El inesperado mensaje que sorprendió a la China Suárez

Ahora que su vida parece más tranquila, un mensaje la sorprendió.

Desde Uruguay recibió un video de un brazo de una persona, que en letras rojas se tatuó: "Eugenia China Suárez te amo". A la China Suárez le gustó tanto el gesto que lo replicó en sus redes y agradeció el cariño.

Un rumor indicaba que la China se quiere ir a instalar a vivir en Madrid y estaría en tratativas para que sus ex le autoricen el viaje a sus hijos. Pero, por el momento la actriz volverá a ese país a ver a su nuevo novio y luego l presentación de la película que rodó a fines del año pasado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa)

Eli Sulichin, la novia de Benjamín Vicuña, fue denunciada en la Justicia

Benjamín Vicuña pensó que le había llegado la calma con su nueva pareja, Eli Sulichin, tras el mal trago que atravesó con la China Suárez, luego de confirmar su separación en agosto del año pasado y todo el escándalo en el que quedó atrapada la actriz con Wanda Nara por el affaire que tuvo con su marido Mauro Icardi.

Pero no, el actor chileno no logra estar en paz. Ahora, su novia -la empresaria de 32 años- quedó en el ojo de la tormenta tras ser denunciada por dos ex empleados: “Años de trabajo en negro, violencia intrafamiliar, maltratos e insultos”, indicaron los motivos de la causa que ya está en la justicia.

Esta noticia sacudió la tranquilidad de Benjamín Vicuña que quizás esté dudando de la bondad de su nueva conquista, a quien conoció en el cumpleaños de Ana, la pequeña hija de su ex Pampita con Roberto García Moritán. El flechazo fue tan fuerte que el actor no dudó en mostrarse con ella este verano en Punta del Este.